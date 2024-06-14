Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 22:41

Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!

Denizli'nin Babacağ İlçesi'nde çıkan orman yangını yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamadı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale sürerken Kelleci ve Mollaahmet mahallelerini de etkilemeye başladı. Ekiplerin bir yandan alevlerle mücadelesi devam ederken bölgedeki 50 ev boşaltıldı. Binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği açıkladı.

Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını halen devam ediyor.

Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle de hızlı ilerleyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!

Yaylada 50 ev yangının ilk saatlerinde tahliye edilirken, yangın Mollaahmet Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. Yoğun dumanın de etkili olduğu yaklaşık bin nüfuslu mahalle için tedbir amaçlı tahliye kararı verildi.

Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!

Mahalledeki evlerin kapıları jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından bir bir çalınarak mahalleyi boşaltılması söylendi. Jandarma ekipleri aynı zamanda araç megafonlarıyla köyün boşaltılması konusunda uyarılarda bulundu.

Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!

Vatandaşların bir kısmı hayvanlarıyla birlikte mahalleyi tahliye etmeye başladı. Kimi vatandaşlar ise hayvanları götürecek uygun alanları olmadığı gerekçesiyle mahalleden ayrılmak istemediği öğrenildi. Mahalleden tahliye edilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Kınıklı yerleşkesine konaklayacağı öğrenildi.

SON DAKİKA