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Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
22:41
Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!
Denizli'nin Babacağ İlçesi'nde çıkan orman yangını yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamadı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale sürerken Kelleci ve Mollaahmet mahallelerini de etkilemeye başladı. Ekiplerin bir yandan alevlerle mücadelesi devam ederken bölgedeki 50 ev boşaltıldı. Binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği açıkladı.