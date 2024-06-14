Denizli’de orman yangını: 50 ev boşaltıldı binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor!

Vatandaşların bir kısmı hayvanlarıyla birlikte mahalleyi tahliye etmeye başladı. Kimi vatandaşlar ise hayvanları götürecek uygun alanları olmadığı gerekçesiyle mahalleden ayrılmak istemediği öğrenildi. Mahalleden tahliye edilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Kınıklı yerleşkesine konaklayacağı öğrenildi.



