Denizli’de priz skandalı! Gizli kamerayı öyle ustaca yerleştirmişler ki... Akıllara bungalov olayıını getirdi

POLİS SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR



Polis ekipleri, tespit edilen tüm gizli kamera sistemlerine el koyarken, cihazların kaydettiği görüntülerin içeriği ve amacı üzerinde titizlikle çalışıyor. İşletme sahibi ve bazı çalışanlar ifadeye çağrıldı. Ayrıca, odaların kiralanmasında kullanılan online platformlar ve kayıt sistemleri de inceleme altına alındı. Yetkililer, bu odalarda daha önce konaklayan kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve mağduriyet yaşayanların emniyete başvurması gerektiğini vurguladı.

