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Denizli'de priz skandalı! Gizli kamerayı öyle ustaca yerleştirmişler ki... Akıllara bungalov olayıını getirdi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
11:28
Denizli'de priz skandalı! Gizli kamerayı öyle ustaca yerleştirmişler ki... Akıllara bungalov olayıını getirdi
Denizli'de günlük kiralık bir odada konaklayan bir kişi, üçlü priz içine ustaca gizlenmiş bir kamera düzeneği fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aynı işletmeye ait 3 farklı odada daha benzer gizli kamera sistemlerinin aktif olarak çalıştığını tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaydedilen görüntülerin amacı ve kimler tarafından kullanıldığı araştırılıyor.