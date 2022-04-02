Haberler Yaşam Denizli'de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!

Giriş Tarihi: 02.04.2022 18:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 18:30

Denizli'de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!

Denizli'de görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 mahalle karantinaya alındı. Ekipler tarafından mahallelere hayvan giriş çıkışı bir süreliğine yasaklandı.