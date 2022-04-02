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Haberler Yaşam Denizli'de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 18:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 18:30

Denizli'de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!

Denizli'de görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 mahalle karantinaya alındı. Ekipler tarafından mahallelere hayvan giriş çıkışı bir süreliğine yasaklandı.

İHA
Denizli’de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!

Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada bir hayvanda şap hastalığına rastladı.

Denizli’de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!

Durumu sahiplerine bildiren ekipler önlemler alırken, hastalığın yayılmaması için çalışma başlatıldı. Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının görüldüğü yere yakın konumda bulunan Kumafşarı, Köke, Kuzuören, Aliveren, Dedebağ ve Bedirbey olmak üzere toplamda 7 mahalleyi karantinaya aldı.

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Denizli’de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!

Hayvan giriş ve çıkışlarının kapatıldığı mahallelerde çiftçiler ve çobanlar önlem almaya başladı. Genelde ağızda köpük, yara ve halsizlik belirtileriyle başlayan hastalık için ekipler, mahallelere teker teker giderek konu hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Denizli’de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!

Vakanın ilk görüldüğü Darıveren Mahallesinde çiftçilik yapan Halil Kılıç, "Şu anda 7 tane mahallemiz karantinaya alındı. İlçe tarım yetkileriyle devamlı irtibat halindeyiz. Bizler gerekli tedbirlerimiz aldık. Mahallemize giriş ve çıkışlar 1 haftaya yakındır kapalı durumdadır.

Denizli’de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı!

Yetkiler mahallede bulunan hayvanlara gerekli aşıyı vurdular. Şu anda ne zaman karantina sürecinin biteceğini bilmiyoruz. Yetkilerden bizlerde bilgi bekliyoruz" dedi.

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