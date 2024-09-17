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Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:30

Denizli’de vahşet: Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti!

Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. Bir restoranda iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, iki kişi yaralandı. İşte vahşetin detayları…

İHA
Denizli’de vahşet: Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti!

Kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşandı. Hüseyin Yılmaz Caddesinde faaliyet gösteren ve tadilat nedeniyle kapalı olan kavurma restoranında arkadaşlarıyla birlikte oturmakta olan Mehmet Demirkaya (25) ile yanlarına gelen grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Denizli’de vahşet: Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti!

Tartışmanın ardından çıkan silahlı bıçaklı kavgada Mehmet Demirkaya (25) başından, Mehmet Ali A. sol ayağından silahla, Devran S. ise göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Denizli’de vahşet: Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti!

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Mehmet Demirkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Denizli’de vahşet: Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti!

Yaralılardan Mehmet Ali A., sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Denizli’de vahşet: Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti!

Olay yerinden yaralı olarak kaçan Devran S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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