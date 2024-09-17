Denizli’de vahşet: Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti!

Kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşandı. Hüseyin Yılmaz Caddesinde faaliyet gösteren ve tadilat nedeniyle kapalı olan kavurma restoranında arkadaşlarıyla birlikte oturmakta olan Mehmet Demirkaya (25) ile yanlarına gelen grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

