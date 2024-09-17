Denizli’de vahşet: Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti!

Kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşandı. Hüseyin Yılmaz Caddesinde faaliyet gösteren ve tadilat nedeniyle kapalı olan kavurma restoranında arkadaşlarıyla birlikte oturmakta olan Mehmet Demirkaya (25) ile yanlarına gelen grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çıkan silahlı bıçaklı kavgada Mehmet Demirkaya (25) başından, Mehmet Ali A. sol ayağından silahla, Devran S. ise göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Mehmet Demirkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılardan Mehmet Ali A., sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinden yaralı olarak kaçan Devran S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Göğsünde yarası bulunan Devran S., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Mehmet Demirkaya ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.