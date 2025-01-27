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Haberler Yaşam Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:03

Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 5 katlı bir binanın 4. katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine iki çocuk hızla yardım istemek için evden kaçtı. Öte yandan 1 yaşındaki bebeğini 4.kattan aşağıya atarak kurtaran anne hayatını kaybetti.

İHA
Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!

Kan donduran olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 4. katında oturan yabancı uyruklu ailenin evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!

Bir anda evi saran alevlerin arasından kurtulan K.J. (7) ve kardeşi F.J. (9), daireden çıkarak yardım istemek amacıyla aşağıya indi.

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Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!

Anne Esraa Alola (26), 1 yaşındaki bebeği A.J.'yi de vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı.

Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!

Daireyi saran yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, evin yatak odasında anne Esraa Alalo'nun cansız bedenine ulaştı.

Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!

VÜCUDUNDA YANIKLAR GÖZLENDİ

Annesi tarafından aşağı atılarak yangından kurtarılan A.J.'nin vücudunun farklı noktalarında yanıklar olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri 1 yaşındaki bebeği ambulansla hastaneye sevk ederken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

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