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Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
20:03
Denizli’de yangın dehşeti: 1 yaşındaki çocuğunu 4. kattan atarak kurtardı!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 5 katlı bir binanın 4. katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine iki çocuk hızla yardım istemek için evden kaçtı. Öte yandan 1 yaşındaki bebeğini 4.kattan aşağıya atarak kurtaran anne hayatını kaybetti.