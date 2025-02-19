Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Denizli'deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kan dondurdu: Eski hakemlerin kızıymış
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:32

Denizli'deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kan dondurdu: Eski hakemlerin kızıymış

Denizli'de, öğrencileri halter turnuvasına götüren midibüsün, araziye devrildiği kazada 26 kişi yaralandı, öğrenci olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Nisa Yıldızer ile beden eğitimi öğretmeni 64 yaşındaki Zeynep Bozkurt yaşamını yitirdi. Nisa Yıldızer'in eski hakemlerin kızı olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

DHA
Denizli’deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kan dondurdu: Eski hakemlerin kızıymış

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Denizli-Manisa kara yolunun Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, kontrolden çıktı.

Denizli’deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kan dondurdu: Eski hakemlerin kızıymış

YOLDAN GEÇENLER YARALILARIN ÇIKARILMASINA YARDIM ETTİ!

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Yoldan geçen araçlardakiler, yaralıların çıkarılmasına yardım etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt ile öğrenci olduğu öğrenilen Nisa Yıldızer'in yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizli’deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kan dondurdu: Eski hakemlerin kızıymış

Yaralanan 26 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Denizli’deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kan dondurdu: Eski hakemlerin kızıymış

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Denizli’deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kan dondurdu: Eski hakemlerin kızıymış

VALİ COŞKUN'DAN AÇIKLAMA

Denizli'deki kaza sonrası bölgeye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Coşkun, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, "Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi.

SON DAKİKA