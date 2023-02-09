Deprem bağışı yardımı yapmak isteyenler dikkat! Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, gibi bölgedeki 10 ili birden etkileyen depremde evlerini yakınlarını kaybeden vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu. Çeşitli kurumlar aracılığı ile yürütülen kampanyalarda depremzedelere deprem yardımı bağışı yapılıyor. Gerek SMS gerekse IBAN aracılığı ile yapılan maddi destekler bölgedeki vatandaşlara verilecek. AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı gibi birçok kuruluş tarafından çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor. Peki, Deprem bölgesine SMS para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri numaraları nelerdir? İşte detaylar.