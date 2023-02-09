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Haberler Yaşam Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri
Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:29

Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri

Deprem bağışı yardımı yapmak isteyenler dikkat! Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, gibi bölgedeki 10 ili birden etkileyen depremde evlerini yakınlarını kaybeden vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu. Çeşitli kurumlar aracılığı ile yürütülen kampanyalarda depremzedelere deprem yardımı bağışı yapılıyor. Gerek SMS gerekse IBAN aracılığı ile yapılan maddi destekler bölgedeki vatandaşlara verilecek. AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı gibi birçok kuruluş tarafından çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor. Peki, Deprem bölgesine SMS para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri numaraları nelerdir? İşte detaylar.

Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri

Depremzedelere yardım ve bağış yapmak isteyen vatandaşlar AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı gibi birçok kuruluş aracılığı ile yürütülen kampanyalara destek veriyor. Can kaybının giderek arttığı korkunç afette özellikle nakdi yardımlar büyük önem taşıyor. Bu kapsamda vatandaşlar "Deprem bölgesine SMS para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri numaraları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı deprem bağışı yardımı ile ilgili tüm detaylar.

Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri

AFAD DEPREM YARDIMI

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabilecektir.

AFAD HESAP NUMARASI BANKA BİLGİLERİ

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BALGAT ŞUBESİ

TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No: KTEFTRIS

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Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri

MÜGE ANLI DEPREM BAĞIŞI İÇİN IBAN NUMARASI

Müge Anlı'nın başlattığı deprem bölgesine yardım kampanyasına bağışta bulunmak için Müge yazığ 2868'e mesaj atabilirsinizi.

Öte yandan Müge Anlı'nın paylaştığı, TR83 0001 0024 8700 0018 6868 02 IBAN numarasına da bağışta bulunabilirsiniz.

Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri

KIZILAY SMS KISA MESAJ İLE BAĞIŞ

"AFET" yazıp 2868'e göndererek (15₺) katkıda bulunabilirsiniz.

KIZILAY BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),
* Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;

IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A

*Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;

IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 20 700 - SWIFT: TCZBDEFF

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