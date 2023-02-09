Haberler Yaşam Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri

Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:29

Deprem bağış ve nakdi yardım SMS - IBAN numaraları! AFAD, Ahbap, Müge Anlı, Kızılay deprem yardımı nasıl yapılır? İşte IBAN ve SMS bilgileri

Deprem bağışı yardımı yapmak isteyenler dikkat! Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, gibi bölgedeki 10 ili birden etkileyen depremde evlerini yakınlarını kaybeden vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu. Çeşitli kurumlar aracılığı ile yürütülen kampanyalarda depremzedelere deprem yardımı bağışı yapılıyor. Gerek SMS gerekse IBAN aracılığı ile yapılan maddi destekler bölgedeki vatandaşlara verilecek. AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı gibi birçok kuruluş tarafından çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor. Peki, Deprem bölgesine SMS para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri numaraları nelerdir? İşte detaylar.