Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 07:27

Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı, hava ısınacak mı? İşte 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesi hava tahminleri.

Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?

Deprem bölgesi hava durumu uyarıları ile bu hafta için öngörülen hava sıcaklıkları açıklandı. Türkiye'yi yasa boğan depremin vurduğu 10 ilde hava sıcaklıkları düşük seyrediyor. Pek çok vatandaşın evini kaybettiği deprem bölgesine ilişkin, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı sorusu yanıt arıyor. İşte 11 Şubat güncel deprem bölgesi hava durumu verileri ile Meteoroloji açıklamaları.

Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?

BUGÜN DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

MALATYA -11°C, -1°C

GAZİANTEP -2°C, 6°C

ADANA 1°C, 13°C

ADIYMAN -3°C/7°C

HATAY -1°C/10°C

KAHRAMANMARAŞ -4°C/5°C

ŞANLIURFA 0°C/8°C

DİYARBAKIR -4°C/5°C

OSMANİYE -3°C/13°C

Az bulutlu ve açık

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?

AKDENİZ HAVA TAHMİNLERİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAŞ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?

DOĞU ANADOLU HAVA TAHMİNLERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?

ELAZIĞ °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA