Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?

Deprem bölgesi hava durumu uyarıları ile bu hafta için öngörülen hava sıcaklıkları açıklandı. Türkiye'yi yasa boğan depremin vurduğu 10 ilde hava sıcaklıkları düşük seyrediyor. Pek çok vatandaşın evini kaybettiği deprem bölgesine ilişkin, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı sorusu yanıt arıyor. İşte 11 Şubat güncel deprem bölgesi hava durumu verileri ile Meteoroloji açıklamaları.