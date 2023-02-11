Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile bu hafta afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı?

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı, hava ısınacak mı? İşte 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesi hava tahminleri.