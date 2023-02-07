Deprem bölgesi hava durumu nasıl, havalar soğuyacak mı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşirken, ardından 7.4'lük bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremler sonrası milyonlarca depremzede dışarıda kalmak zorunda kaldı. İşte 7 Şubat 2023 deprem bölgeleri hava durumu