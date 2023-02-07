Kahramanmaraş, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Adana, Malatya, Adıyaman ve Hatay illerimizi şiddetli şekilde vuran 7,7 ve 7,4'lük depremler sonrası vatandaşlar Deprem bölgesi hava durumu hakkında bilgi almak istiyor. Aklı depremzedelerde olan vatandaşlar, özellikle paylaşılan görsellerde havanın şiddetli bir şekilde soğuduğunu ve kışın gücünü hissettirmeye başladığını gözlemliyor. 7 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu ve beş günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl? İşte konu hakkında detaylar