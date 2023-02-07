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Haberler Yaşam DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 7 Şubat 2023 bugün deprem bölgesinde hava nasıl?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:36

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 7 Şubat 2023 bugün deprem bölgesinde hava nasıl?

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Adana, Malatya, Adıyaman ve Hatay illerimizi şiddetli şekilde vuran 7,7 ve 7,4'lük depremler sonrası vatandaşlar Deprem bölgesi hava durumu hakkında bilgi almak istiyor. Aklı depremzedelerde olan vatandaşlar, özellikle paylaşılan görsellerde havanın şiddetli bir şekilde soğuduğunu ve kışın gücünü hissettirmeye başladığını gözlemliyor. 7 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu ve beş günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, deprem bölgesi hava durumu bugün nasıl? İşte konu hakkında detaylar

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 7 Şubat 2023 bugün deprem bölgesinde hava nasıl?

Deprem bölgesi hava durumu nasıl, havalar soğuyacak mı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşirken, ardından 7.4'lük bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremler sonrası milyonlarca depremzede dışarıda kalmak zorunda kaldı. İşte 7 Şubat 2023 deprem bölgeleri hava durumu

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 7 Şubat 2023 bugün deprem bölgesinde hava nasıl?

GAZİANTEP:

Gün boyunca hava durumu 2 derece üzerinde ilerlemesi beklenirken, karla karışık yağmur saat 15.00'dan sonra yerini parçalı bulutlu güneşli bir havaya bırakacak.

5 günlük tahmine bakıldığında Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı beklenmezken, Cuma ve cumartesi günleri -3 dereceye kadar düşecek havada kar yağışı bekleniyor.

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DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 7 Şubat 2023 bugün deprem bölgesinde hava nasıl?

HATAY:

Hatay 5 günlük hava durumu raporuna bakıldığında cuma gününe kadar yağmur ve kar beklenmezken, cumartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. Hava Perşembe günü -2 derece civarında seyredecek. Bugün havanın 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 7 Şubat 2023 bugün deprem bölgesinde hava nasıl?

KAHRAMANMARAŞ:

Perşembe günü -6 dereceye kadar düşmesi beklenen Kahramanmaraş'ta Cuma ve cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 7 Şubat 2023 bugün deprem bölgesinde hava nasıl?

ADIYAMAN:

Depremin en şiddetli vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da 5 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

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