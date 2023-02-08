Haberler Yaşam DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:48

DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla deprem bölgesi yol durumu belli oluyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonucu birçok ilde yol ve havalimanlarında büyük hasarlar meydana geldi. Hatay – Reyhanlı, Elbistan-Nurhak ve Nurhak-Kapıdere İst.-Gölbaşı yolları kapalı gözüküyor. Peki, deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı, trafiğe kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte 8 Şubat 2023 deprem bölgesi yol durumu sorgulama