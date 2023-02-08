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Haberler Yaşam DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:48

DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla deprem bölgesi yol durumu belli oluyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonucu birçok ilde yol ve havalimanlarında büyük hasarlar meydana geldi. Hatay – Reyhanlı, Elbistan-Nurhak ve Nurhak-Kapıdere İst.-Gölbaşı yolları kapalı gözüküyor. Peki, deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı, trafiğe kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte 8 Şubat 2023 deprem bölgesi yol durumu sorgulama

DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonucu 5 bin 894 kişi vefat etti, 34 bin 810 kişi yaralandı. Depreme yardıma gitmek isteyen vatandaşlar deprem bölgesi yol durumu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, hangi yollar trafiğe kapatıldı, hangi illere ulaşım var? İşte deprem bölgesi yol durumu 8 Şubat 2023

DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?

DEPREMDE CAN KAYBI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

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DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan güncel açıklamaya göre depremlerde 5 bin 894 kişi vefat etti. 34 bin 810 kişinin yaralandığı afet bölgesinde enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğu aktarıldı.

DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?

KAPALI YOLLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU SORGULA 8 Şubat 2023: KGM ile deprem nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı?

KGM KAPANAN YOLLAR HARİTASI

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle kapanan yolları paylaşıyor.

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