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Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:44

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer'den açıklama: 10 ilde okulların açılış tarihi...

Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Bilindiği üzere 70 ilde 2. Dönem geçtiğimiz hafta 20 Şubat tarihinde başladı. Bu kapsamda "Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak?" soruları yanıt arıyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi depremden etkilenen illerde ise eğitimde verilen ara devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı il il okulların başlayacağı tarihleri duyurmuştu. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte o açıklamanın detayları…