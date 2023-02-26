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Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:44

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer'den açıklama: 10 ilde okulların açılış tarihi...

Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Bilindiği üzere 70 ilde 2. Dönem geçtiğimiz hafta 20 Şubat tarihinde başladı. Bu kapsamda "Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak?" soruları yanıt arıyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi depremden etkilenen illerde ise eğitimde verilen ara devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı il il okulların başlayacağı tarihleri duyurmuştu. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte o açıklamanın detayları…

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer’den açıklama: 10 ilde okulların açılış tarihi...

Yeni hafta öncesi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da okulların açılacağı tarih gündemdeki yerini aldı. "Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak?" sorusu bölge halkının gündeminde ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı son açıklamasında Mart ayını işaret ederek değerlendirmelerin yapılacağını bildirmişti. Peki, Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak? İşte o tarih…

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer’den açıklama: 10 ilde okulların açılış tarihi...

1. KATEGORİ: ADANA, KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer’den açıklama: 10 ilde okulların açılış tarihi...

2. KATEGORİ: OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci kategoride yer alan Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

3. KATEGORİ: ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer’den açıklama: 10 ilde okulların açılış tarihi...

DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN 71 İLDE OKULLAR AÇILDI

Bakan Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Buna göre, afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde başladı.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer’den açıklama: 10 ilde okulların açılış tarihi...

10 İLDE BAHAR DÖNEMİNDE DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak.

Elazığ'da da devam zorunluluğu aranmayacak.

Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Bölgedeki öğretmenler idari izinli sayılıyor ve ders ücretleri ödenmeye devam ediyor.

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