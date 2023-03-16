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Haberler Yaşam Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma 'engel' oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı
Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 13:41

Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma 'engel' oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 13 kentin röntgenini çekti. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından yıkılan binaların yüzde 96.5'in 99 öncesi, yüzde 3.5'in ise yeni yönetmeliğe göre yapılan binalar olduğu tespit edildi. Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da ise yeni yönetmeliğe göre yapılan binaların tamamı, yaşanan büyük depremde ayakta kalmayı başardı. Son 20 yılda hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinin milyonlarca insanın can ve mal emniyetini sağladığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Muhammed UZUN
KORAY TAŞDEMİR
Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma ’engel’ oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde 1999 öncesi yapılan binalara yönelik istatistiksel veriler şu şekilde:

Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma ’engel’ oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı

Adana'da 41 bina yıkıldı, bunların 40'ı eski yönetmeliğe göre yapılan yapılardı, bir tanesi ise yeni yönetmeliğe yapılan bir binaydı. 5 bin 195 binanın yıkıldığı Adıyaman'da 5 bin 11'i eski yönetmelik, 184'ü yeni yapılmış.

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Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma ’engel’ oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı

Diyarbakır'da yıkılan 85 binanın tamamı eski yönetmeliğe göre yapılan binalardı. Elazığ'da 7 bina yıkıldı yine burada da yıkılanların hepsi, 1999 öncesine ait. 3 bin 62 binanın yıkıldığı Gaziantep'te enkaza dönen 2 bin 960 tanesinin tamamı geçmiş dönemlerde yapılmış.

Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma ’engel’ oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı

KİLİS'TE TEK BİNA YIKILDI

Hatay'da 10 bin 567 bina yıkıldı, bu binaların 10 bin 151'i eski 416'sı yeni yönetmeliğe göre yapılan binalardı. Kahramanmaraş'ta 6 bin 683 bina yıkıldı, bu sayının 6 bin 423'ü eski 260'ı yeni yönetmeliğe göre yapılan binalardan oluştu.

Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma ’engel’ oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı

Kilis'te 387 bina yıkıldı, yıkılan binalardan sadece biri yeni yönetmeliğe göre yapılan bir yapıyken geri kalan 386 bina eski yönetmeliğe göre yapılan yapılardı.

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