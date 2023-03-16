Haberler Yaşam Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma 'engel' oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı

Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 13:41

Deprem bölgesinde röntgen çekildi: Yönetmelik yıkıma 'engel' oldu! 3 ilde hiç bina yıkılmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 13 kentin röntgenini çekti. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından yıkılan binaların yüzde 96.5'in 99 öncesi, yüzde 3.5'in ise yeni yönetmeliğe göre yapılan binalar olduğu tespit edildi. Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da ise yeni yönetmeliğe göre yapılan binaların tamamı, yaşanan büyük depremde ayakta kalmayı başardı. Son 20 yılda hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinin milyonlarca insanın can ve mal emniyetini sağladığı bir kez daha gözler önüne serildi.