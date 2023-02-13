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Deprem en çok onları yıktı! Koruyucu melekler kurtuldu, 3 çocukları enkazda can verdi
Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
08:38
Deprem en çok onları yıktı! Koruyucu melekler kurtuldu, 3 çocukları enkazda can verdi
Tüm dünya Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin oluşturduğu yıkımla yitip giden canlara yanıyor. Yıkım sonrasında binlerce vatandaş hayatını kaybederken, tarifsiz acılardan birini de Yenigül çifti yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Murat ve Elif Yenigül çifti, çocukları olmadığı için 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu ailelik yapmaya başladı. Depremin olduğu gece sarsıntıya uykuda yakalanan Murat ve Elif Yenigül, çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı. Yenigül çifti kurtarıldı ancak ailenin evlat edindiği Fatmagül ve koruyucu ailelik yaptıkları Dilara ile Alican kurtulamadı. SABAH'a konuşan baba Murat Yenigül, "Yavrularım beton yığınlarının altında kaldı, depremde anne ve babasını kaybeden çocuklara yeniden koruyucu aile olacağız" dedi.