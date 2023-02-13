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Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:38

Deprem en çok onları yıktı! Koruyucu melekler kurtuldu, 3 çocukları enkazda can verdi

Tüm dünya Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin oluşturduğu yıkımla yitip giden canlara yanıyor. Yıkım sonrasında binlerce vatandaş hayatını kaybederken, tarifsiz acılardan birini de Yenigül çifti yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Murat ve Elif Yenigül çifti, çocukları olmadığı için 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu ailelik yapmaya başladı. Depremin olduğu gece sarsıntıya uykuda yakalanan Murat ve Elif Yenigül, çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı. Yenigül çifti kurtarıldı ancak ailenin evlat edindiği Fatmagül ve koruyucu ailelik yaptıkları Dilara ile Alican kurtulamadı. SABAH'a konuşan baba Murat Yenigül, "Yavrularım beton yığınlarının altında kaldı, depremde anne ve babasını kaybeden çocuklara yeniden koruyucu aile olacağız" dedi.

MEVLÜT HASGÜL
TOLGA YANIK
Deprem en çok onları yıktı! Koruyucu melekler kurtuldu, 3 çocukları enkazda can verdi

Türkiye depremlerle sarsılan şehirlerine ağlarken, yıkımın üs bölgesi olan Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında 6 gün geride kaldı. Depremin merkezi olarak kabul edilen Pazarcık ilçesinde yaşayan Yenigül çifti de sahiplendikleri yavrularını kaybederek büyük acı yaşadı.

Deprem en çok onları yıktı! Koruyucu melekler kurtuldu, 3 çocukları enkazda can verdi

KORUYUCU AİLE OLDUKLARI ÇOCUKLARI KAYBETTİLER
Murat ve Elif Yenigül çiftinin evliliklerinden sonra çocukları olmadı. 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edinen Yenigül çifti sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu aile oldu. Asrın depremine yaşadıkları köyde yakalanan çift yaralı olarak kurtarılırken çiftin evlat edindiği Fatmagül ile koruyu aile olarak sahiplendikleri Dilara ve Alican yaşamını yitirdi.

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Deprem en çok onları yıktı! Koruyucu melekler kurtuldu, 3 çocukları enkazda can verdi

SABAH'a konuşan Murat Yenigül, "Rabbim bize çocuk vermedi. Biz onlara gözümüz gibi bakıyorduk. Yavrularım beton yığınının altında kaldı. İçim yanıyor, mal gitsin, mülk gitsin ama ciğerlerim neden gitti? Fatmagül doğduğu zaman evlatlık edindik, Dilara'yı 9 yaşında yanımıza aldık, Alican ise daha 5 aydır yanımızdaydı. Özel izin alıp, kucağıma aldım seve seve toprağa verdim onu" dedi.

Deprem en çok onları yıktı! Koruyucu melekler kurtuldu, 3 çocukları enkazda can verdi

LİSEYİ BİTİRDİKTEN SONRA ASTSUBAY OLACAKTI
Çocukluktan evlatlık edindikleri Fatmagül'ün hayalleri olduğunu bildiren Yenigül, "Yavrumun hayalleri vardı. İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra Astsubaylık sınavı için hazırlanıyordu. Daha iki hafta önce doğum gününü kutlamıştık" ifadelerini kullandı.

Deprem en çok onları yıktı! Koruyucu melekler kurtuldu, 3 çocukları enkazda can verdi

YENİDEN KORUYUCU AİLE OLACAĞIM
3 çocuğunun kaybeden Yenigül, depremde anne ve babası vefat eden çocuklar için yeniden koruyucu aile olacaklarını söyledi. Deprem sonucunda ağabeyini ve yengesini de kaybettiğini kaydeden Yenigül, "Yan binada da abim oturuyordu. Enkazdan yengem ve abimi çıkardık. Gittiler, nasıl dayanılır buna? Kim kurtulabilir şu bina yığınından? Torunlarıyla birlikte vefat ettiler, Malik 11, Mert 9 yaşındaydı. Üzerlerine duvar çökünce vefat ettiler" dedi.

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