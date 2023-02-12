"ÜLKEMİZ ÇOK BÜYÜK; HATAY YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

4 çocuk babası Abdullah Akgün (37): "Evim, kendim, çocuğum, şehrim. Ne yanayım şaşırdım. Hatay benim her şeyimdi. Hiçbir hatıram kalmadı. Çok şükür hayattayız. Bizler kardeşiz, kimse desteğini esirgemesin. Benim çok büyük bir ülkem var. Herkese yetecek ekmek var. Allah'ın izniyle yeniden ayaklanacağız"