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Haberler Yaşam Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz
Giriş Tarihi: 12.02.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 07:20

Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden en fazla etkilenen Hatay enkaza döndü. Canlar verildi, evler harabeye döndü, dükkanlar yıkıldı. Ancak devlet tüm imkanlarıyla bölgede seferber oldu. Sayısız hava aracı ile yardımlar ücra noktalara kadar ulaşırken, çadırkentler, konterner kentler kuruldu. Çadırda kalmak istemeyen vatandaşlar için masrafların tamamı karşılanarak nakil işlemleri gerçekleşiyor. Devlet yaraların sarılması için 1 yıllık acil kalkınma planı yapıyor. Hatay'da yaşanan deprem sonrası evini kaybeden ve çadırda yaşamaya başlayan ailenin misafiri olduk.

KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN
Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz

Son dakika deprem haberleri: Saat 06:00'yı gösteriyor. Mezopotamya ovası burası adeta. Göz alabildiğine dümdüz coğrafyada bir çadır gözümüze çarpıyor. Isınmak için ateş yakmışlar. Çadırın kapısında bir kadın "Oğlum hoş geldiniz, bizi uyku tutmadı" diyor. 3 metrekarelik çadırda 8 kişi yaşıyor. Başlıyoruz sohbete. Ben soruyorum onlar anlatıyor. "Eşimiz, dostumuz öldü, her şeyimiz yok oldu" diyorlar.

Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz

SABAH DEPREM BÖLGESİNDE BİRÇOK NOKTADAN AKTARIYOR
DEPREMZEDELERLE KONUŞTUK, DERTLEŞTİK VE ÇAYINI İÇTİK

Evsiz kalmanın zorluğundan bahsediyorlar. Tam o anda 6 aylık bir bebek ağlamaya başlıyor. Annesi, Sıraç bebeğe kendi imkanlarıyla yaptığı mamadan verince yüzünde kocaman bir tebessüm oluşuyor. Bir gün boyunca dert ortağı olduk onlarla. Konuştuk, dertleştik ve çaylarını içtik.

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Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz

KİME YANAYIM ŞAŞIRDIM

Hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir deprem yaşadıklarını anlatan aile, duygularını SABAH ile paylaştı.

Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz

"ÜLKEMİZ ÇOK BÜYÜK; HATAY YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

4 çocuk babası Abdullah Akgün (37): "Evim, kendim, çocuğum, şehrim. Ne yanayım şaşırdım. Hatay benim her şeyimdi. Hiçbir hatıram kalmadı. Çok şükür hayattayız. Bizler kardeşiz, kimse desteğini esirgemesin. Benim çok büyük bir ülkem var. Herkese yetecek ekmek var. Allah'ın izniyle yeniden ayaklanacağız"

Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz

EL KADAR YAVRUMA ÜZÜLÜYORUM

Didem Akgün (33): "Ben kendimi idare ederim ancak el kadar yavruma üzülüyorum. Sıraç'ım daha çok küçük. Çadırımız soğuk oluyor. Devletimiz kısa sürede bize kolaylık sağlarsa çok mutlu olacağız"

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