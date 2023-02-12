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Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz
Giriş Tarihi: 12.02.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
07:20
Deprem enkazı üzerinde siyaset için tepinenlere depremzedelerden mesaj var: Devletimize güveniyoruz
Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden en fazla etkilenen Hatay enkaza döndü. Canlar verildi, evler harabeye döndü, dükkanlar yıkıldı. Ancak devlet tüm imkanlarıyla bölgede seferber oldu. Sayısız hava aracı ile yardımlar ücra noktalara kadar ulaşırken, çadırkentler, konterner kentler kuruldu. Çadırda kalmak istemeyen vatandaşlar için masrafların tamamı karşılanarak nakil işlemleri gerçekleşiyor. Devlet yaraların sarılması için 1 yıllık acil kalkınma planı yapıyor. Hatay'da yaşanan deprem sonrası evini kaybeden ve çadırda yaşamaya başlayan ailenin misafiri olduk.