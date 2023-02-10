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Haberler Yaşam DEPREM HARİTASI - FAY HATTI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 07:22

DEPREM HARİTASI - FAY HATTI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Adana, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Adıyaman'da büyük yıkıma yol açan depremin bilançosu saatler geçtikçe ağırlaşıyor. Yüzyılın en büyük afetinin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuna yanıt arıyor. AFAD tarafından hazırlanan fay hattı sorgulama ekranı ve Türkiye fay hattı haritası gündemdeki yerini koruyor. Peki, Türkiye'de en riskli deprem bölgeleri hangileri? İşte fay hattı sorgulama e devlet ekranı ve tüm detaylar.

DEPREM HARİTASI - FAY HATTI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar, Türkiye deprem risk haritası incelemelerini sürdürüyor. Yüzyılın en büyük afeti olarak kabul edilen Kahramanmaraş depreminde bilanço ağırlaşıyor. Göçük altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları ise felaketin 5. gününde de devam ediyor. Bu noktada AFAD başkanlığında hazırlanan fay hattı sorgulama ekranı her an olası depremlere karşı hazırlıklı olmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmeye başlandı. Peki, Türkiye'de deprem riski en yüksek bölge, şehir ve ilçeler hangileri? İşte 2023 Türkiye fay hattı haritası ve e devlet fay hattı sorgulama ekranı

DEPREM HARİTASI - FAY HATTI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

İşte, Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı;

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DEPREM HARİTASI - FAY HATTI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeleyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

DEPREM HARİTASI - FAY HATTI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM HARİTASI - FAY HATTI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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