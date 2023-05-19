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Haberler Yaşam Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 12:06

Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği gibi deprem bölgesi devletin tüm birimlerinin seferberliğiyle adeta yeniden ayağa kalkıyor. Köy evlerinin teslimine başlanmasının ardından depremin hemen sonrasında temelleri atılan deprem konutları yükselmeye başladı. 3.5 ayda depremzedelere yuva olacak konutların silüeti ortaya çıktı. Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep'te konutların birçoğunda kaba inşaat bitmek üzere... İşte 1 yılda tamamlanarak depremzedelere teslim edilecek konutların son hali

DİLEK GÜNGÖR
Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları

Asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından canlarını, mallarını kaybeden depremzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için hükümetin hızla başladığı deprem konutları iyice yükseldi. Depremin ardından 3.5 ay geçmeden, muhalefetin 'yetiştiremezler' dediği konutların bir kısmında çatılarına kadar çıkılmış durumda…

Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları

ŞANTİYE ALANI…
Adana Sarıçam'da yapımı devam eden konutlarda beşinci kata kadar çıkıldı. Adıyaman Örenli'de radye temeller atıldı. Diyarbakır Bağlar'da da 1.122 konutun büyük çoğunluğunun temeli tamamlandı. Gaziantep Güneyşehir'de kaba inşaatlar yükseldi. İslahiye, Hatay Altınözü ve Payas'ta bir kısmı tamamlanmak üzere.

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Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları

Şanlıurfa'da 534 konutun bir kısmı neredeyse tamamlandı. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çalışmalara başlamıştı.

Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları

Depremzedeleri çadıra, konteyner kentlere uzun süre mahkum etmemek için mikro-bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en sağlam zemin bulunarak konutların temelleri atılmıştı.

Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları

Şu ana kadar Adana'da bin 682, Adıyaman'da 25 bin 757, Diyarbakır'da 6 bin 40, Elazığ'da 2 bin 606, Gaziantep'te 17 bin 686,

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