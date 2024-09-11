Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:50
SON DAKİKA:DEPREM Mİ OLDU? 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi
Ülkemizde, jeopolitik konumu itibarıyla deprem kuşağında yer aldığından dolayı her gün irili ufaklı sarsıntılar yaşanmaktadır. Vatandaşlar ise ikamet ettikleri bölge ve çevresinde deprem olup olmadığını öğrenmek adına araştırmalarını sürdürüyor. Peki, deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları! Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntıların detayları...