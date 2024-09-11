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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:50

SON DAKİKA:DEPREM Mİ OLDU? 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi

Ülkemizde, jeopolitik konumu itibarıyla deprem kuşağında yer aldığından dolayı her gün irili ufaklı sarsıntılar yaşanmaktadır. Vatandaşlar ise ikamet ettikleri bölge ve çevresinde deprem olup olmadığını öğrenmek adına araştırmalarını sürdürüyor. Peki, deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları! Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntıların detayları...

SON DAKİKA:DEPREM Mİ OLDU? 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi

Son birkaç gündür ülkemizde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar vatandaşlar arasında panik yarattı. Bulunduğu bölgede ve çevresinde deprem olup olmadığını merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor. İşte, 11 Eylül 2024 Çarşamba gününün son deprem verileri...

SON DAKİKA:DEPREM Mİ OLDU? 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi

11 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER

Büyüklük 3.1 (ML)
Yer Gürün (Sivas)
Tarih(UTC) 10-09-2024 22:09:48
Enlem 38.7869
Boylam 37.375
Derinlik 7 (KM)
Büyüklük 3.9 (ML)
Yer Akhisar (Manisa)
Tarih(UTC) 11-09-2024 00:36:32
Enlem 39.0072
Boylam 27.9253
Derinlik 6.96 (KM)
Büyüklük 2.8 (ML)
Yer Yeşilyurt (Malatya)
Tarih(UTC) 11-09-2024 01:38:13
Enlem 38.2922
Boylam 38.2381
Derinlik 11.37 (KM)
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SON DAKİKA:DEPREM Mİ OLDU? 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son deprem verileri anbean güncel haliyle listelenmektedir.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA:DEPREM Mİ OLDU? 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:


KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA:DEPREM Mİ OLDU? 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son depremler listesi
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