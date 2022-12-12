Haberler Yaşam Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 17:51

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının uzanış yönünde yer alan Türkiye'de son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilerin yer aldığı 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine erişmek isteyenler yoğun olarak "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularının yanıtları ve tüm detaylar.