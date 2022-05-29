Haberler Yaşam Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 29 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 29.05.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 18:06

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 29 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar sürüyor. En son deprem olaylarına ilişkin verilere erişmek isteyenler yoğun şekilde 29 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.