Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan ve aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde değişik şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgilere ulaşmak isteyenler Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler. İşte 22 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…