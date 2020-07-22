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Haberler Galeri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? BURADA!

Deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan ve aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde değişik şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili bilgilere ulaşmak isteyenler Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler. İşte

Giriş Tarihi: 22.07.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 22:53
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adında 2 aktif fay hattının uzanış doğrultusunda yer alan ülekmizde sınır içinde ve sınır ötesinde meydana gelen fay kırılmaları sonucunda depremler yaşanmaktadır. Bu depremlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

İşte

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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