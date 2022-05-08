Haberler Yaşam Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Mayıs 2022

Giriş Tarihi: 08.05.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 16:58

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Mayıs 2022

Girit Adası'nda meydana gelen şiddetli deprem pek çok vatandaş tarafından hissedilirken "deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Akdeniz ve Ege açıklarında yaşanan depremlere bir yenisi saat 16:22'de eklendi. Vatandaşların az önce deprem mi oldu sorusuyla araştırdığı depremin büyüklüğü, merkez üssü ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. İşte, 8 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ışığında Muğla ve Antalya'da hissedilen depreme ilişkin veriler!