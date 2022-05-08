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Haberler Yaşam Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Mayıs 2022
Giriş Tarihi: 08.05.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 16:58

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Mayıs 2022

Girit Adası'nda meydana gelen şiddetli deprem pek çok vatandaş tarafından hissedilirken "deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Akdeniz ve Ege açıklarında yaşanan depremlere bir yenisi saat 16:22'de eklendi. Vatandaşların az önce deprem mi oldu sorusuyla araştırdığı depremin büyüklüğü, merkez üssü ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. İşte, 8 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ışığında Muğla ve Antalya'da hissedilen depreme ilişkin veriler!

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Mayıs 2022

Son depremler listesi 8 Mayıs 2022 saat 16:22'de yaşanan depremin ardından merakla inceleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak güncellenen listede, Girit Adası'nda yaşanan deprem de yer aldı. Vatandaşların "az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?" soruları, AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yanıt buldu. İşte yaşanan son depremin şiddeti ile ülkemizde yaşanan son depremler!

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Mayıs 2022

SON DAKİKA: GİRİT ADASI'NDA DEPREM!

Saat 14:22'de Girit Adası'nda 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Girit Adası olarak tespit edilirken ülkemizin Akdeniz kıyılarındaki bazı ilçelerde de deprem hissedildi.

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Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Mayıs 2022

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  -------------- 2022.05.08 16:22:30  35.2013   25.3243        2.7      -.-  4.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel 2022.05.08 15:24:48  37.0400   30.4087        1.4      -.-  2.0  -.-   SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)                      İlksel 2022.05.08 14:24:39  38.2525   26.6067        5.0      -.-  1.6  -.-   ZEYTINLER-URLA (IZMIR)                            İlksel 2022.05.08 14:10:21  39.1362   26.8948        7.5      -.-  2.0  -.-   KABAKUM-DIKILI (IZMIR)                            İlksel 2022.05.08 13:42:35  39.0573   27.5058        0.0      -.-  1.7  -.-   KALEMKOY-KINIK (IZMIR)                            İlksel 2022.05.08 13:41:34  37.1765   28.5488        5.1      -.-  1.3  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel 2022.05.08 11:33:29  35.3430   33.8300       12.0      -.-  1.8  -.-   KIBRIS-ISKELE                                     İlksel 2022.05.08 11:30:35  39.5303   28.3805       15.7      -.-  1.9  -.-   SEBILLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel 2022.05.08 11:24:30  38.4738   25.5402       15.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel 2022.05.08 09:55:19  36.4663   27.8873        8.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel 2022.05.08 08:22:01  39.0643   29.6603       14.8      -.-  1.4  -.-   YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                         İlksel 2022.05.08 08:12:51  37.0425   28.3610       10.8      -.-  1.2  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel 2022.05.08 08:11:09  40.8223   30.9777        8.1      -.-  1.3  -.-   ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)                          İlksel 2022.05.08 07:50:34  37.0838   28.3440        8.0      -.-  1.5  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel 2022.05.08 07:19:34  37.0797   28.3938        6.6      -.-  1.5  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel 2022.05.08 07:12:27  36.9262   27.8192        8.4      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel 2022.05.08 06:53:08  37.7303   29.7692        8.1      -.-  1.5  -.-   GOLCUK-CARDAK (DENIZLI)                           İlksel 2022.05.08 06:46:29  35.8058   33.4565       26.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel 2022.05.08 06:45:43  35.9148   29.3193       12.6      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel 2022.05.08 06:19:59  40.6163   32.7717        8.5      -.-  1.4  -.-   YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)                İlksel 2022.05.08 06:15:52  35.7983   29.2437        3.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Mayıs 2022

Aşağıdaki linklere tıklayarak yaşanan son depremler listesine ulaşabilirsiniz;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA