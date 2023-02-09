Deprem Ölü Sayısı Son Dakika: Kahramanmaraş depremi ölü sayısı artıyor! İşte, bölgeden son durum

Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ölü sayısı giderek artıyor. Enkaz altında kurtulan kişiler umut verirken, ekipler canla başla mücadele ediyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis ve diğer illerimizdek, ölü sayısında son durum ise merak ediliyor. Depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu? İşte, son dakika deprem haberleri…

Deprem Ölü Sayısı Son Durum: 9 Şubat Son Dakika Deprem Haberi

Kahramanmaraş depreminde son dakika haberler peş peşe geliyor. AFAD, yaptığı açıklamalarla ölü sayısı, yıkılan bina sayısı ve yaralı sayısı hakkında açıklamalar yaparken, ölü sayısındaki güncel durum bir kez daha paylaşıldı.

İşte, detaylar;