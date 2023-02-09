Deprem Ölü Sayısı Son Dakika: Kahramanmaraş depremi ölü sayısı artıyor! İşte, bölgeden son durum

Deprem son dakika… Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremde ölü sayısı on bini aştı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis ve çevre illerde yıkıma neden olan büyük depremde arama kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Son 1 asrın en şiddetli depreminde enkaz altından çıkarılanlar ise Türkiye'ye umut ışığı oluyor. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi öldü? İşte, 9 Şubat deprem son dakika haberleri ve ölü sayısı son durum…