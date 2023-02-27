DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 27 Şubat: Can kaybı artıyor! AFAD ile Kahramanmaraş deprem vefat sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 11 ilde mal ve can kaybı yaşandı. Deprem vefat sayısı ilk günden itibaren AFAD deprem son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yaşanan Hatay depremi ve Malatya depremi bilançoyu ne ölçüde etkileyecek merak ediliyor. Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu bugün de yanıt arıyor. Gelişmeler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile takip ediliyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, 27 Şubat deprem vefat sayısı…