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Haberler Yaşam DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 27 Şubat: Can kaybı artıyor! AFAD ile Kahramanmaraş deprem vefat sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 15:47

DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 27 Şubat: Can kaybı artıyor! AFAD ile Kahramanmaraş deprem vefat sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 11 ilde mal ve can kaybı yaşandı. Deprem vefat sayısı ilk günden itibaren AFAD deprem son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yaşanan Hatay depremi ve Malatya depremi bilançoyu ne ölçüde etkileyecek merak ediliyor. Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu bugün de yanıt arıyor. Gelişmeler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile takip ediliyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, 27 Şubat deprem vefat sayısı…

DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 27 Şubat: Can kaybı artıyor! AFAD ile Kahramanmaraş deprem vefat sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?

Deprem ölü sayısı kaç oldu, arttı mı soruları yanıt arıyor. Deprem son dakika haberleri AFAD tarafından paylaşılırken artçı sarsıntılar gerçekleşmeye devam ediyor. Son olarak Malatya'da yaşanan artçılar yeni enkazlar meydana getirdi. Deprem vefat sayısı 27 Şubat Pazartesi günü açıklaması ile sorgulanıyor. Kahramanmaraş deprem can kaybı araştırmaları sürerken Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Elazığ yıkılan bina sayısı ile sorgulanıyor. Peki, depremde kaç kişi öldü? İşte, son veriler…

DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 27 Şubat: Can kaybı artıyor! AFAD ile Kahramanmaraş deprem vefat sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?

MALATYA'DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR!

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan büyük Kahramanmaraş depremi ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Malatya Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde yeni enkaz alanları oluştu. 29 bina yıkılırken son depremden kaynaklı 1 kişinin vefat ettiği bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. Enkaz altında kalananlardan bazıları kurtarılırken diğerleri için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 27 Şubat: Can kaybı artıyor! AFAD ile Kahramanmaraş deprem vefat sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 27 Şubat: Can kaybı artıyor! AFAD ile Kahramanmaraş deprem vefat sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarında sona yaklaşılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor.

AFAD'tan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.374 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 27 Şubat: Can kaybı artıyor! AFAD ile Kahramanmaraş deprem vefat sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?

DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Ancak artçı sarsıntılar ardından sayıların güncellenmesi bekleniyor.

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