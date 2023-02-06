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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması
Giriş Tarihi: 06.02.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 21:34

DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması

SON DAKİKA DEPREM HABERİ… Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile Türkiye, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep'te 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki büyük deprem yaşandı. Depremin ardından ise Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkım meydana geldi. Devlet, tüm birimleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçerken 4 bakandan son dakika açıklamaları geldi. İşte, Kandilli, AFAD son depremler ile son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması

SON DAKİKA DEPREM HABERİ… Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kahramanmaraş depremi, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Hatay, Mersin, Osmaniye gibi çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

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DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması

Depremin ardından ise Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkım meydana geldi.

DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması

7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." İfadeleri kullanıldı.

DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması

4 BAKANDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Devlet, tüm birimleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde son dakika açıklamalarında bulundu.

DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması | Video

SON DAKİKA