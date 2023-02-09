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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı artıyor! Peş peşe mucizeler yaşanıyor
Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:41

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı artıyor! Peş peşe mucizeler yaşanıyor

Deprem son dakika! Deprem bölgelerinden son dakka gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik büyük depremin ardından ölü sayısı on bini aşmış durumda. Arama kurtarma çalışmaları canla başla devam ederken, enkaz altından çıkarılanlar umut ışığı oluyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana ve diğer deprem bölgelerinden son dakika deprem haberleri! Depremde ölü sayısı kaç oldu? Depremde kaç bina yıkıldı? İşte, 9 Şubat Perşembe deprem ölü sayısı ve bölgelerden son dakika gelişmeler

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı artıyor! Peş peşe mucizeler yaşanıyor

Deprem son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremde ölü sayısı giderek yükseliyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken güzel haberle de peş peşe geliyor. İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana ve diğer deprem olan illerde ölü sayısındaki son durum ve anlık gelişmeler!

Deprem Ölü Sayısı Kaç Oldu? Deprem Son Dakika Haberler

Kahramanmaraş depremi sonrası binlerce bina yıkılarken ölü sayısı da artıyor. Deprem bölgelerinden alınan güzel haberler ise umut ışığı oluyor. Arama kurtarma çalışmalarından gelen son dakika ve anlık gelişmeler sabah.com.tr'de

İşte son dakika deprem haberleri;

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı artıyor! Peş peşe mucizeler yaşanıyor

DEPREM SON DAKİKA: 9 ŞUBAT ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu artıyor. AFAD 7.35 itibarıyla depremdeki son durumu açıkladı. AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

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DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı artıyor! Peş peşe mucizeler yaşanıyor

"BU ÜLKENİN YARINLARI SENSİN"

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarından mucize haberleri geliyor. Minik Ahmet Eren de depremdeki enkazdan 71 saat sonra kurtarıldı.

Bakan Karaismailoğlu, '71. saatte gelen mucize' notunu düşerek, "Güzel yavrumuz Ahmet Eren'i kurtardık. İlk sözleri "yarın okulum var" oldu… Bu ülkenin yarınları, umutları sensin…" ifadelerini kullandı.

AMBULANS UÇAKLAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA AİT UÇAKLAR GÖREVDE

Sahadan gelen kurtarma haberleriyle eş zamanlı olarak nakil ve sevk işlemleri gerçekleşiyor. Burada ambulans uçaklar ve Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar da görev yapıyor

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı artıyor! Peş peşe mucizeler yaşanıyor

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ, KRİTİK NOKTALARI İNCELEDİ

Başkan Erdoğan dün deprem bölgesinde indiği andan itibaren birçok depremzede ile görüştü, Depremin etkilediği ve çalışmaların yoğunlaştığı çok sayıda noktada incelemede bulundu. İlk olarak atılacak 3 hızlı adımdan, 10 bin TL acil ihtiyaç desteğinden, konut edindirme çalışmalarının hızla başlayacağından ve çadırda kalmak istemeyenler için Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz otel konaklama imkanı sağlandığından söz etti

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı artıyor! Peş peşe mucizeler yaşanıyor

KRİTİK NOKTALARDA İNCELEME

Başkan Erdoğan, Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldıktan sonra Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konutlar Sitesi'ne geldi.

Burada inceleme yapan ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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