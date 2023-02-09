Deprem son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremde ölü sayısı giderek yükseliyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken güzel haberle de peş peşe geliyor. İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana ve diğer deprem olan illerde ölü sayısındaki son durum ve anlık gelişmeler!



Deprem Ölü Sayısı Kaç Oldu? Deprem Son Dakika Haberler

Kahramanmaraş depremi sonrası binlerce bina yıkılarken ölü sayısı da artıyor. Deprem bölgelerinden alınan güzel haberler ise umut ışığı oluyor. Arama kurtarma çalışmalarından gelen son dakika ve anlık gelişmeler sabah.com.tr'de



İşte son dakika deprem haberleri;