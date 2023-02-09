Deprem son dakika! Deprem bölgelerinden son dakka gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik büyük depremin ardından ölü sayısı on bini aşmış durumda. Arama kurtarma çalışmaları canla başla devam ederken, enkaz altından çıkarılanlar umut ışığı oluyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana ve diğer deprem bölgelerinden son dakika deprem haberleri! Depremde ölü sayısı kaç oldu? Depremde kaç bina yıkıldı? İşte, 9 Şubat Perşembe deprem ölü sayısı ve bölgelerden son dakika gelişmeler