DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Öte yandan deprem kuşağında yer alan ülkemizin diğer illerinde de küçük ve büyük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Hal böyleyken vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. 27 Şubat Pazartesi günü İzmir Körfezi Foça'da medyana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, büyük endişeye neden oldu. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İşte 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir'deki son depremler listesi…