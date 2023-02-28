DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

NACİ GÖRÜR'DEN İZMİR İÇİN DEPREM UYARISI! İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı üzerinde yer alan birçok ilimiz için uzman isimlerden uyarı geliyor. Son ve dikkat çeken bir uyarı ise İzmir için geldi.

Megakent İstanbul için de kırmızı alarm veren Prof. Dr. Naci Görür, İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini belirtti.