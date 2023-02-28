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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:36

DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Öte yandan deprem kuşağında yer alan ülkemizin diğer illerinde de küçük ve büyük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Hal böyleyken vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. 27 Şubat Pazartesi günü İzmir Körfezi Foça'da medyana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, büyük endişeye neden oldu. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İşte 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir'deki son depremler listesi

DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

AFAD son depremler listesi ile son dakika İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları devam ediyor. Öte yandan afet bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Geçtiğimiz gün yaşanan 4.1 büyüklüğündeki İzmir depremi sonrası vatandaşların tedirginliği sürüyor. Bu noktada ''Az önce İzmir'de deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir'deki son depremler listesi…

DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM!

27 Şubat 2023 Pazartesi günü saatler 21.22'yi gösterdiğinde İzmir Körfezi - Foça'da bir deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

NACİ GÖRÜR'DEN İZMİR İÇİN DEPREM UYARISI! İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı üzerinde yer alan birçok ilimiz için uzman isimlerden uyarı geliyor. Son ve dikkat çeken bir uyarı ise İzmir için geldi.

Megakent İstanbul için de kırmızı alarm veren Prof. Dr. Naci Görür, İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini belirtti.

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