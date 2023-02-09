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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Başkan Erdoğan son durumu paylaştı
Giriş Tarihi: 09.02.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 15:13

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Başkan Erdoğan son durumu paylaştı

Deprem son dakika… Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremde ölü sayısı on bini aştı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis ve çevre illerde yıkıma neden olan büyük depremde arama kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Son 1 asrın en şiddetli depreminde enkaz altından çıkarılanlar ise Türkiye'ye umut ışığı oluyor. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi öldü? İşte, 9 Şubat deprem son dakika haberleri ve ölü sayısı son durum…

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Başkan Erdoğan son durumu paylaştı

Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ölü sayısı giderek artıyor. Enkaz altında kurtulan kişiler umut verirken, ekipler canla başla mücadele ediyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis ve diğer illerimizdek, ölü sayısında son durum ise merak ediliyor. Depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu? İşte, son dakika deprem haberleri…

Deprem Ölü Sayısı Son Durum: 9 Şubat Son Dakika Deprem Haberi

Kahramanmaraş depreminde son dakika haberler peş peşe geliyor. AFAD, yaptığı açıklamalarla ölü sayısı, yıkılan bina sayısı ve yaralı sayısı hakkında açıklamalar yaparken, ölü sayısındaki güncel durum bir kez daha paylaşıldı.

İşte, detaylar;

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Başkan Erdoğan son durumu paylaştı

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ, KRİTİK NOKTALARI İNCELEDİ

Başkan Erdoğan dün deprem bölgesinde indiği andan itibaren birçok depremzede ile görüştü, Depremin etkilediği ve çalışmaların yoğunlaştığı çok sayıda noktada incelemede bulundu. İlk olarak atılacak 3 hızlı adımdan, 10 bin TL acil ihtiyaç desteğinden, konut edindirme çalışmalarının hızla başlayacağından ve çadırda kalmak istemeyenler için Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz otel konaklama imkanı sağlandığından söz etti

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DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Başkan Erdoğan son durumu paylaştı

113 BİN 201 PERSONEL ARAMA KURTARMA YAPIYOR

"Sahada toplam görevli sayısına baktığımızda, güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 113 bin 201'dir." bilgisini veren Oktay, depremin ilk anında sevk edilen iş makinelerinin de 5 bin 531 olduğunu ifade etti.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Başkan Erdoğan son durumu paylaştı

BAŞKAN ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI! ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te son durumu aktardı. Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı son dakika açıklamasında vefat sayısını 14 bin 351, yaralı sayısını da 63 bin 794 olarak duyurdu.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Başkan Erdoğan son durumu paylaştı

AMBULANS UÇAKLAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA AİT UÇAKLAR GÖREVDE

Sahadan gelen kurtarma haberleriyle eş zamanlı olarak nakil ve sevk işlemleri gerçekleşiyor. Burada ambulans uçaklar ve Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar da görev yapıyor

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