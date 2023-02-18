DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı açıklandı! AFAD depremde ölü sayısı ve son durumu paylaştı

Türkiye son asrın en büyük felaketini yaşadı. 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlercesi ağır hasar aldı. Devlet tüm gücü ile bölgeye intikal ederken, vatandaşların canlı olarak kurtarılması için büyük mücadele verildi. Asrın felaketinde bugün 13'üncü gün geride kalıyor. Bugün de enkaz altından 2 kişi canlı olarak çıkarıldı. Canlı olarak kurtulan her vatandaşi Türkiye'ye umut olurken, her vefat haberi de yürekleri dağlıyor. Türkiye, tek yürek, tek nefes olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Depremde vefat sayısı da vatandaşlar tarafından, "Depremde kaç kişi öldü?" şeklinde aranıyor. Peki, depremde ölü sayısı ve son durum nedir? İşte depremde vefat sayısı ve son dakika haberinin detayları...