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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı açıklandı! AFAD depremde ölü sayısı ve son durumu paylaştı
Giriş Tarihi: 18.02.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 17:07

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı açıklandı! AFAD depremde ölü sayısı ve son durumu paylaştı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremde binlerce yapı yıkıldı, binlerce ağır hasar aldı. Binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Asrın felaketinde 13'üncü gün geride kalıyor. Deprem sonrası enkaz altından canlı olarak kurtarılan her vatandaş ülkeye umut olurken, gelen her vefat haberi de yürekleri dağlıyor. Milyonlarca vatandaş tek yürek, tek nefes olarak bölgeden gelen son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Depremde vefat sayısı ile ilgili son durum da yakından takip ediliyor. Peki, depremde kaç kişi öldü? AFAD depremde ölü sayısı son durumu açıkladı. İşte Kahramanmaraş merkezli depremdeki son vefat sayısı ve son dakika haberinin detayları...

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı açıklandı! AFAD depremde ölü sayısı ve son durumu paylaştı

Türkiye son asrın en büyük felaketini yaşadı. 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlercesi ağır hasar aldı. Devlet tüm gücü ile bölgeye intikal ederken, vatandaşların canlı olarak kurtarılması için büyük mücadele verildi. Asrın felaketinde bugün 13'üncü gün geride kalıyor. Bugün de enkaz altından 2 kişi canlı olarak çıkarıldı. Canlı olarak kurtulan her vatandaşi Türkiye'ye umut olurken, her vefat haberi de yürekleri dağlıyor. Türkiye, tek yürek, tek nefes olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Depremde vefat sayısı da vatandaşlar tarafından, "Depremde kaç kişi öldü?" şeklinde aranıyor. Peki, depremde ölü sayısı ve son durum nedir? İşte depremde vefat sayısı ve son dakika haberinin detayları...

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı açıklandı! AFAD depremde ölü sayısı ve son durumu paylaştı

SON ASRIN EN BÜYÜK DEPREMİNDE 13'ÜNCÜ GÜN!

Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremin üstünden tam 13 gün geçti. Devlet-millet el ele bu zorlu süreci atlatmaya çalışırken enkazlardaki arama çalışmaları sürüyor. Asrın en büyük felaketinden 11 il büyük bir yıkımla etkilendi. Enkazlardaki çalışmalardan gelen haberler Türkiye'ye kah umut oluyor kah yasa boğuyor.

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DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı açıklandı! AFAD depremde ölü sayısı ve son durumu paylaştı

BİNLERCE BİNA YIKILDI VE HASAR ALDI

2 büyük deprem ile 11 şehir deyim yerinde ise yok oldu. Büyükk hasar alan şehirlerimizde binlerce bina yıkıldı, binlercesi kullanılamaz hale geldi. Binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Devlet-millet el ele vererek bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyor. Arama çalışmaları hız kesmeden sürerken Türkiye'nin de yüreği afet bölgesinde atıyor.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı açıklandı! AFAD depremde ölü sayısı ve son durumu paylaştı

VATANDAŞLAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Depremin 13'üncü gününde vatandaşlar son durumu araştırıyor. Birçok vatandaş, 'Depremde kaç kişi öldü?' şeklinde arama gerçekleştiriyor.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı açıklandı! AFAD depremde ölü sayısı ve son durumu paylaştı

AFAD BAŞKANI DUYURDU: DEPREMDE CAN KAYBIMIZ 40 BİN 642

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrası bilgilendirme yaptı. Sezer, asrın felaketinde 40 bin 642 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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