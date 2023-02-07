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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA : Kahramanmaraş deprem ölü sayısı için yeni açıklama! İşte deprem felaketinde son durum
Giriş Tarihi: 07.02.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 21:47

DEPREM SON DAKİKA : Kahramanmaraş deprem ölü sayısı için yeni açıklama! İşte deprem felaketinde son durum

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi de yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Enkazdan kurtarılanlar ise umut ışığı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar gelirken 7 günlük milli yas ilanı dünya kamuoyunda yankı buldu. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep gibi birçok ilimizi vuran depremle ilgili son dakika görüntüleri ve açıklamalar

DEPREM SON DAKİKA : Kahramanmaraş deprem ölü sayısı için yeni açıklama! İşte deprem felaketinde son durum

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde toplam 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti. 31 bin 777 kişi de yaralandı.

Depremin yüzyılın felaketi olarak anılmasına neden olan görüntüler ise gün boyu gelen yeni görüntülerle ortaya çıktı. Diğer yandan arama kurtarma faaliyetlerine devam eden uzman ekiplerin enkazlardan ve moloz yığınlarının içerisinden kurtardığı depremzedeler ise Türkiye'ye adeta umut verdi...

SON DAKİKA | PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

İşte dünyanın gözünün çevrildiği ve 4. seviye alarm verilen bölgeden sıcak gelişme ve çok önemli görüntüler...

DEPREM SON DAKİKA : Kahramanmaraş deprem ölü sayısı için yeni açıklama! İşte deprem felaketinde son durum

DEPREM BÖLGESİNDEN DAKİKA DAKİKA SICAK GELİŞMELER

21.35: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca: Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız

Bakan Akar: Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak.

21.00: AFAD: Bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda; 54.511 çadır 102.254 yatak 178.732 yastık-çarşaf seti 300.000 battaniye 4.602 mutfak seti depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 435 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 60.217 personel ile 4.746 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.

19.49: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Depremde 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 721 kişi yaralandıİ 5 bin 775 bina yıkıldı.

18.50: AFAD, ilk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 depremin meydana geldiğini bildirdi.

18.00: AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.

15:56: Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.

15:31 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Kilis'te enkaz altında kimse almadı, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi." ifadelerini kullandı.

14:52 Başkan Erdoğan: Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız

14:50 Başkan Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var." "Bölgeye toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkedeki tüm vatandaşlarımız kan bağışı yapıyor. Çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır

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DEPREM SON DAKİKA : Kahramanmaraş deprem ölü sayısı için yeni açıklama! İşte deprem felaketinde son durum

14:25 Bakan Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgelerine 66 ilave savcı görevlendirildi

14:50 Bölgeye giden iş makinesi ve yardım araçları için Ankara-Niğde otoyolu ücretsiz

13:30 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi.

12:46 AFAD: Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 432'ye çıktı. Yaralı sayımız 201 bin 103

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11:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: can kaybımız 3 bin 419'a çıktı. 20 bin 534 yaralımız söz konusu. 312 artçı depremimiz var. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

SON DAKİKA | HANGİ İLDE KAÇ VEFAT VE YARALI VAR?

"Kahramanmaraş 530 kayıp, yaralı 2 bin 900. Hatay 872 kayıp ve 2 bin 766 yaralı. Osmaniye 293 kayıp, bin 312 yaralı. Adıyaman 720 kayıp, 400 yaralı. Diyarbakır 92 kayıp, 770 yaralı. Şanlıurfa 95 kayıp, bin 791 yaralı. Gaziantep 481 kaybımız, 3 bin 890 yaralı. Adana 146 kayıp, 2 bin 611 yaralı. Malatya 166 kayıp, 3 bin 298 yaralı. Elazığ'da 2 kayıp ve 376 yaralımız söz konusu.

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HAVA ULAŞIMI VE ARAMA KURTARMA DESTEĞİ

Hava araçları kullanma imkanımız bu sabah itibarıyla arttı. Hava şartları konusunda dikkatli değerlendirme ile kullanabiliyoruz. Adana özellikle bir hava üssüne dönüştü.

YOLLARLA İLGİLİ UYARI

Bölgede işi olmayan vatandaşlarımızın yolları kullanmamaları arama kurtarma ulaşması konusunda önemli. Bu manada Hatay-Adıyaman Kahramanmaraş-Malatya yollarına 48 saat itibarıyla yetkili personeller dışında yolların kullanımına kısıtlama getirilmiştir.

DEPREM SON DAKİKA : Kahramanmaraş deprem ölü sayısı için yeni açıklama! İşte deprem felaketinde son durum

Elektrikte Hatay ve Reyhanlı'ya bugün veriyor olacağız. Gaziantep'de Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da bugün elektrik veriliyor. Enkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak veriliyor.

Elbistan'da kısmen verildi. Pazarcık'ta henüz elektrik verilemiyor.

Antep, Hatay ve Maraş'a gaz verilmesiyle alakalı çalışmalar başladı.

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380 BİN AFETZEDE MİSAFİR EDİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 301 bin, Gençlik Spor Bakanlığı'nda 79 bin afetzedemiz misafir ediliyor.

Afetin yönetimi çok kritik bir konu. Her bir ilimizde vali ve bakanlarımız sahada. Fiilen kendileri işe sahip çıkıyorlar. Sosyal medya üzerinden yönetmeye kalkarsak faydadan çok zarar görmeye başlarız. Silahlı Kuvvetler personeli fiilen kullanılmakta. Hava gücü de kullanılıyor. Burada bir sınır söz konusu değildir. İlave personel ihtiyacında hemen devreye girmişlerdir.

4 bin 191 iş makinesi bölgede aktif olarak çalışmaktadır.

14 ülkeden 3 bin 294 kişilik kurtarma personeli de gelmiştir.

BAZ İSTASYONLARINDA SORUN VAR MI?

10 bin kadar baz istasyonunun 4'te 1'i hizmet veremiyordu. Bu oran da ciddi oranda azalıyor.

DEPREM SON DAKİKA : Kahramanmaraş deprem ölü sayısı için yeni açıklama! İşte deprem felaketinde son durum

10:59 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı.

10:33 MHP lideri Bahçeli: Hepimizin birimiz için, birimizin hepimiz için olacağı zamanın tam ortasındayız. Yegane gündemimiz depremdir.

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10:15 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Erzincan depreminin ardından Son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketi ile karşı karşıyayız. İlk andan itibaren tüm ekiplerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve takibi, illerdeki bakanlarımız, valilerimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deprem nüfus itibarıyla bakıldığında 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır.

09:36 AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar: Binalardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Bu çok önemli. Artçılar 5 şiddetini bulabiliyor. Ciddi bir yıkıma neden olabilir. Şu ana kadar vefat sayısı 3 bin 381. 20 bin 426 yaralı var.

Bölgede görevli hava unsurunun sayısı 54. Helikopter bunlar. Şu ana kadar 154 sorti yapılmış durumda.

Düzenli olarak beslenme hizmeti veriyoruz.

5 bin 775 bina yıkıldı. 11 bin 302 yıkım ihbarı var.

285 artçı deprem oldu

09:12 İskenderun Limanı'ndaki yangın sürüyor

08:41 Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından ekiplerin çabası sonucu çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi

08:09 AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre bölgeye 300 bin battaniye, 41 bin 504 adet Aile Yaşam Çadırı, 101 bin 738 adet yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 m2 çadır gönderilmiştir.

08:05 Soğuk havaya rağmen 24 saat esasıyla çalışan ekipler Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde çok sayıda noktada çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA