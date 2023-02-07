DEPREM SON DAKİKA : Kahramanmaraş deprem ölü sayısı için yeni açıklama! İşte deprem felaketinde son durum

DEPREM BÖLGESİNDEN DAKİKA DAKİKA SICAK GELİŞMELER
21.35: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Koca: Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız
Bakan Akar: Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak.
21.00: AFAD: Bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda; 54.511 çadır 102.254 yatak 178.732 yastık-çarşaf seti 300.000 battaniye 4.602 mutfak seti depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 435 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 60.217 personel ile 4.746 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.
19.49: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Depremde 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 721 kişi yaralandıİ 5 bin 775 bina yıkıldı.
18.50: AFAD, ilk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 depremin meydana geldiğini bildirdi.
18.00: AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.
15:56: Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.
15:31 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Kilis'te enkaz altında kimse almadı, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi." ifadelerini kullandı.
14:52 Başkan Erdoğan: Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız
14:50 Başkan Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var." "Bölgeye toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkedeki tüm vatandaşlarımız kan bağışı yapıyor. Çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır