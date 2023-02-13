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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu
Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 16:50

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi.. AFAD vefat sayısındaki son durumu açıkladı! Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 hafta geçti. 10 ilimzide hissedilen ve ağır hasarlara neden olan depremde AFAD, ölü ve yaralı sayısındaki son durumu açıkladı. Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'da yıkımlara neden olan depremin ardından hemen bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 8. günde de devam ediyor. İşte Türkiye'yi yasa boğan depremden dakika dakika gelişmeler ve deprem ölü sayısı son durum

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu

Deprem son dakika... AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Öte yandan büyük depremde ölü sayısı için AFAD bir açıklama daha yaptı. İşte, deprem vefat sayısı son durum ve son dakika deprem haberleri...

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum ve vefat sayısı...

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu

177. SAATTE ÇİFTE MUCİZE

Adıyaman'da 177.saatte Bozbey apartmanı enkazından 4 yaşındaki Miray enkazdan sağ çıkartıldı

Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı.

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DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu

176. SAATTE BİR MUCİZE DAHA!
Hatay'da bir kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu

175. SAATTE MUCİZE
Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175'inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu

170. SAATTE MUCİZE

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin üzerinden 7 gün geçti. 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan depremden Gaziantep'te etkilendi. Depremin 170. saatinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir mucize gerçekleşti.

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