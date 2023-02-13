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DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu
Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:49
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
16:50
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! Büyük depremde vefat sayısı kaç oldu? AFAD duyurdu
Son dakika deprem haberi.. AFAD vefat sayısındaki son durumu açıkladı! Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 hafta geçti. 10 ilimzide hissedilen ve ağır hasarlara neden olan depremde AFAD, ölü ve yaralı sayısındaki son durumu açıkladı. Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'da yıkımlara neden olan depremin ardından hemen bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 8. günde de devam ediyor. İşte Türkiye'yi yasa boğan depremden dakika dakika gelişmeler ve deprem ölü sayısı son durum