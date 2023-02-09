Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

Giriş Tarihi: 09.02.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 18:44

DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ile ardından devam artçı şoklar Doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in belli bölgelerinde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı hakkında son yapılan açıklamada; 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiği, 66 bin 132 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'da yıkıma yol açan depremle ilgili son dakika bilgileri şu şekilde: