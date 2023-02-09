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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları
Giriş Tarihi: 09.02.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 18:44

DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ile ardından devam artçı şoklar Doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in belli bölgelerinde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı hakkında son yapılan açıklamada; 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiği, 66 bin 132 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'da yıkıma yol açan depremle ilgili son dakika bilgileri şu şekilde:

DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem 10'dan fazla ilde şiddetli bir şekilde hissedildi ve büyük yıkıma yol açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devletin ilgili birimleri ilk andan itibaren depremle ilgili aksiyon aldı. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar arama-kurtarma çalışmaları için 'umut' aşılarken, bölgeden mucize haberleri de peş peşe geliyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DAKİKA BİLGİLERİ:

DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

18.30: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.

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DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

17.54: YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

17.30: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Sahada çalışan birçok arkadaşımız var, sahadan da bilimsel anlamda veriler gelmeye başladı. Şu ana kadar 1400'ün üzerinde çözümleyebildiğimiz deprem sayısı. Bunun çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu tür depremlerin sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Belli bir büyüklüğe kadar artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyebiliriz.

DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

17.15: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi.

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