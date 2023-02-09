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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseliyor!
Giriş Tarihi: 09.02.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 17:40

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseliyor!

Deprem son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 113 bin 201 görevli fiilen görev yapıyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerde son durum yetkili makamlarca dakika dakika paylaşılıyor. Hatay'da da çok sayıda personel bölgeye sevk edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. AFAD'dan yapılan son açıklamada ise: "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. İşte 10 deprem ilinde son durum ve son dakika haberleri

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseliyor!

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu artıyor.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseliyor!

Son dakika deprem haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinden yönettiği deprem çalışmalarını dün sabah saatleri itibarıyla bizzat depremin yaşandığı noktadan yönetmek ve incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok il ve noktada incelemelerde bulunan Erdoğan depremin bilançosu ve atılacak adımlara ilişkin sık sık açıklamalarda bulunurken Hatay, Malatya, Gaziantep gibi birçok depremzede ilimizdeki son durumu da bizzat açıkladı. Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri için 21 bin personeli görevlendirdiğini belirten Erdoğan yaraların hızla sarılacağını belirtti. İşte deprem yaşanan illerimizde son durum ve hem Başkan Erdoğan hem de Başkan yardımcısı Fuat Oktay'ın son dakika deprem açıklamaları

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DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseliyor!

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ, KRİTİK NOKTALARI İNCELEDİ

Başkan Erdoğan dün deprem bölgesinde indiği andan itibaren birçok depremzede ile görüştü, Depremin etkilediği ve çalışmaların yoğunlaştığı çok sayıda noktada incelemede bulundu. İlk olarak atılacak 3 hızlı adımdan, 10 bin TL acil ihtiyaç desteğinden, konut edindirme çalışmalarının hızla başlayacağından ve çadırda kalmak istemeyenler için Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz otel konaklama imkanı sağlandığından söz etti

Kahramanmaraş'ta biri 2, biri 4 yaşında iki çocuklu aile 72 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı | Video

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseliyor!

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ VE ANLIK GELİŞMELER...

17.30: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Sahada çalışan birçok arkadaşımız var, sahadan da bilimsel anlamda veriler gelmeye başladı. Şu ana kadar 1400'ün üzerinde çözümleyebildiğimiz deprem sayısı. Bunun çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu tür depremlerin sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Belli bir büyüklüğe kadar artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyebiliriz.

16:51 Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.

14.21: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır.

13:25 Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında vefat sayısını 14 bin 14, yaralı sayısını da 63 bin 794 olarak açıkladı.

12:44 AFAD, Kilis'te çalışmaların tamamlandığını, arama kurtarma ekiplerinin diğer illere gönderildiğini açıkladı.

11:45 AFAD, depremin etkilendiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

08:46 Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı

MUCİZENİN ADI HELEN BEBEK

08:36 7 aylık Helen bebek 66 saat sonra yeniden hayata "merhaba" dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler birçok ili vurdu. Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE), arama kurtarma çalışmalarına başladı.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseliyor!

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler 7 aylık Helen İnitizanoğlu'na ulaştı. 66 saat sonrası Helen bebek enkazdan sağ çıkartıldı.

Hatay'da 10 yaşındaki Mehmet 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı | Video

Yapılan ilk müdahalenin ardın Helen bebek, hastaneye kaldırıldı.

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