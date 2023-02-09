DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ VE ANLIK GELİŞMELER...

17.30: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Sahada çalışan birçok arkadaşımız var, sahadan da bilimsel anlamda veriler gelmeye başladı. Şu ana kadar 1400'ün üzerinde çözümleyebildiğimiz deprem sayısı. Bunun çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu tür depremlerin sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Belli bir büyüklüğe kadar artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyebiliriz.

16:51 Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.

14.21: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır.

13:25 Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında vefat sayısını 14 bin 14, yaralı sayısını da 63 bin 794 olarak açıkladı.

12:44 AFAD, Kilis'te çalışmaların tamamlandığını, arama kurtarma ekiplerinin diğer illere gönderildiğini açıkladı.

11:45 AFAD, depremin etkilendiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

08:46 Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı

MUCİZENİN ADI HELEN BEBEK

08:36 7 aylık Helen bebek 66 saat sonra yeniden hayata "merhaba" dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler birçok ili vurdu. Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE), arama kurtarma çalışmalarına başladı.