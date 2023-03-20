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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye'de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 20.03.2023 23:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 23:57

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye'de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Malatya deprem ile sallandı. AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Malatya ili Doğanşehir ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Malatya deprem haberi detayları ve 20 Mart 2023 Kandilli AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23.42'de Malatya2nın Doğanşehir ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Malatya deprem detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Malatya depremi ve 20 Mart Kandilli AFAD son depremler listesi.

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Malatya ili Doğanşehir ilçesinde saat 23.42'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

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DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Doğanşehir (Malatya)

Tarih:2023-03-20

Saat:23:42:43 TSİ

Enlem:38.105 N

Boylam:37.786 E

Derinlik:7 km

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

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