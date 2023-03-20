DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Malatya deprem ile sallandı. AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Malatya ili Doğanşehir ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Malatya deprem haberi detayları ve 20 Mart 2023 Kandilli AFAD son depremler listesi...