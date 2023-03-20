DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23.42'de Malatya2nın Doğanşehir ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Malatya deprem detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Malatya depremi ve 20 Mart Kandilli AFAD son depremler listesi.