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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları
Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 11:06

DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları

Deprem son dakika... Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün son depremler günlük yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hatay'ın Antakya ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 10.20'de oldu. Yerin 11,06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İşte son dakika depremler…

DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları

Deprem son dakika: Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana gelmekte. Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? sorusu vatandaşların sorduğu sorular arasında. Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün son depremler günlük yayınlanmakta.

DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları

SON DEPREM NEREDE OLDU?

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK, TARAMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi.

DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son depremler listesi şu şekilde:

ADIYAMAN'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları

AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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