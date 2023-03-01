DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları

Deprem son dakika: Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana gelmekte. Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? sorusu vatandaşların sorduğu sorular arasında. Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün son depremler günlük yayınlanmakta.