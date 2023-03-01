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DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları
Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:50
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
11:06
DEPREM SON DAKİKA: O illerde peş peşe artçı depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklamaları
Deprem son dakika... Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün son depremler günlük yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hatay'ın Antakya ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 10.20'de oldu. Yerin 11,06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İşte son dakika depremler…