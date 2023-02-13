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Haberler Yaşam Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum
Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:09

Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde dokuz saat arayla yaşanan Kahramanmaraş depremi can kaybı son dakika artmaya devam ediyor. AFAD başta olmak üzere illerden gelen tüm arama kurtarma ekipleri bir haftadır çalışmalara kesintisiz devam ediyor. Ölü sayısı ve yaralı sayısı her gün güncelleniyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay ölü ve yaralı sayısı tek tek sorgulanıyor. Peki, 13 Şubat Pazartesi depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, deprem son dakika haberleri…

Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum

Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu bugün de yanıt arıyor. 10 ili etkileyen yüzyılın felaketinde bilanço ağırlaşıyor. AFAD başkanlığında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kritik saatlere girildi. Kahramanmaraş depremi can kaybı artıyor. Öte yandan enkaz altından gelen mucizeler de devam ediyor. Peki, deprem ölü sayısı kaç oldu? İşte, 13 Şubat bugün deprem son dakika haberleri…

Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum

KAHRAMANMARAŞ DEPREM VEFAT SAYISI 25 BİNİN ÜZERİNDE!

AFAD tarafında 12 Şubat tarihli yapılan son açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti. 80 bin 278 yaralımız var. 10 ilde 6 bin 444 bina yıkıldı.

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Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum

AİLELERİMİZLE BİRLİKTE SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Tüm devlet kurumlarının titizlikle görevlerini sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , "Yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte bu süreci sonlandırmaya çalışıyoruz. Acılarını paylaşmaya, birlikte olmaya, bir ve beraber olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum

ÇOK SAYIDA EKİP VE EKİPMAN İLE DEVAM EDİLİYOR

Hava ve deniz araçlarının kullanılmaya devam edildiğini anımsatan Oktay, "26 gemi, 70 uçak ve 114 helikopterimiz şu anda kullandığımız filoda. 45 İHA ve 9 dron ile birlikte tüm çalışmalar devam ediyor. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirip umudumuzu son ana kadar sürdürmek." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum

YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ İŞLEMLER

Fuat Oktay "Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1'i tutuklanmış 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek" dedi.

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