Haberler Yaşam Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum

Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:09

Deprem son dakika: Ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi can kaybı ve son durum

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde dokuz saat arayla yaşanan Kahramanmaraş depremi can kaybı son dakika artmaya devam ediyor. AFAD başta olmak üzere illerden gelen tüm arama kurtarma ekipleri bir haftadır çalışmalara kesintisiz devam ediyor. Ölü sayısı ve yaralı sayısı her gün güncelleniyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay ölü ve yaralı sayısı tek tek sorgulanıyor. Peki, 13 Şubat Pazartesi depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, deprem son dakika haberleri…