DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye’de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Osmaniye deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Osmaniye Sumbas merkezli bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş deprem felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Osmaniye deprem son dakika gelişmeleri...