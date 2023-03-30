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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye'de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:49

DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye'de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Osmaniye deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Osmaniye Sumbas merkezli bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş deprem felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Osmaniye deprem son dakika gelişmeleri...

DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye’de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de korkutan bir deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar sürerken Sumbas merkezli bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 30 Mart 2023 Osmaniye deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye’de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: OSMANİYE'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika verilerine göre; Osmaniye ili Sumbas ilçesinde saat 10.34'te şiddetli bir deprem meydana geldi.

3,4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 3.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye’de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi

ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

30.03.2023

10:34:02 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 3.6 km

DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye’de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye’de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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