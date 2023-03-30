DEPREM SON DAKİKA: Osmaniye’de deprem! 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Osmaniye son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de korkutan bir deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar sürerken Sumbas merkezli bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 30 Mart 2023 Osmaniye deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...