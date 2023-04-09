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Haberler Yaşam TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi sallandı! 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:45

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi sallandı! 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi: Tekirdağ deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Marmara Denizi Tekirdağ Şarköy Mürefte açıkları merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 9 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Tekirdağ deprem son dakika gelişmeleri...

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi sallandı! 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Gelen son dakika haberine göre, Tekirdağ açıklarında deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Tekirdağ Şarköy MÜrefte merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 9 Nisan 2023 Tekirdağ deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi sallandı! 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi Tekirdağ Mürefte açıklarında saat 03.40'ta bir deprem kaydedildi.

3,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 18.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi sallandı! 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

09.04.2023

03:40:31 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 18.0 km

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi sallandı! 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi sallandı! 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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