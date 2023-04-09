TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi sallandı! 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Gelen son dakika haberine göre, Tekirdağ açıklarında deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Tekirdağ Şarköy MÜrefte merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 9 Nisan 2023 Tekirdağ deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...