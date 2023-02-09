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Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum
Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:43
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
10:06
Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum
Deprem son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 113 bin 201 görevli fiilen görev yapıyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerde son durum yetkili makamlarca dakika dakika paylaşılıyor. Hatay'da da çok sayıda personel bölgeye sevk edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. İşte 10 deprem ilinde son durum ve son dakika haberleri