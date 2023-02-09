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Haberler Yaşam Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum
Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 10:06

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum

Deprem son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 113 bin 201 görevli fiilen görev yapıyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerde son durum yetkili makamlarca dakika dakika paylaşılıyor. Hatay'da da çok sayıda personel bölgeye sevk edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. İşte 10 deprem ilinde son durum ve son dakika haberleri

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu artıyor. AFAD 7.35 itibarıyla depremdeki son durumu açıkladı. AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum

Son dakika deprem haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinden yönettiği deprem çalışmalarını dün sabah saatleri itibarıyla bizzat depremin yaşandığı noktadan yönetmek ve incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok il ve noktada incelemelerde bulunan Erdoğan depremin bilançosu ve atılacak adımlara ilişkin sık sık açıklamalarda bulunurken Hatay, Malatya, Gaziantep gibi birçok depremzede ilimizdeki son durumu da bizzat açıkladı. Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri için 21 bin personeli görevlendirdiğini belirten Erdoğan yaraların hızla sarılacağını belirtti. İşte deprem yaşanan illerimizde son durum ve hem Başkan Erdoğan hem de Başkan yardımcısı Fuat Oktay'ın son dakika deprem açıklamaları

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Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ, KRİTİK NOKTALARI İNCELEDİ

Başkan Erdoğan dün deprem bölgesinde indiği andan itibaren birçok depremzede ile görüştü, Depremin etkilediği ve çalışmaların yoğunlaştığı çok sayıda noktada incelemede bulundu. İlk olarak atılacak 3 hızlı adımdan, 10 bin TL acil ihtiyaç desteğinden, konut edindirme çalışmalarının hızla başlayacağından ve çadırda kalmak istemeyenler için Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz otel konaklama imkanı sağlandığından söz etti

Kahramanmaraş'ta biri 2, biri 4 yaşında iki çocuklu aile 72 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı | Video

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ VE ANLIK GELİŞMELER...

08:46 Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı

MUCİZENİN ADI HELEN BEBEK

08:36 7 aylık Helen bebek 66 saat sonra yeniden hayata "merhaba" dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler birçok ili vurdu. Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE), arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Deprem son dakika | Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada; Hatay, Malatya, Adıyaman, İskenderun deprem son durum

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler 7 aylık Helen İnitizanoğlu'na ulaştı. 66 saat sonrası Helen bebek enkazdan sağ çıkartıldı.

Hatay'da 10 yaşındaki Mehmet 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı | Video

Yapılan ilk müdahalenin ardın Helen bebek, hastaneye kaldırıldı.

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