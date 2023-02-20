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Haberler Yaşam Deprem sonrası çok acı manzara: Mezarlardaki veda yazıları ağlattı!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:04

Deprem sonrası çok acı manzara: Mezarlardaki veda yazıları ağlattı!

Kahramanmaraş merkezli depremde Adana'da yıkılan 13 binada yaşamlarını yitirenlerin defnedildiği mezarlıklarda yürek yakan görüntüler ortaya çıktı. Depremzedeler için açılan mezarlara defnedilen kişilerin aileleri kabirlere gelerek kimi oyuncak koydu kimi komando beresi, kimi giydiği son kıyafeti, kimi sünnetliği, kiminin çok sevdiği futbol takımının formasını koyması yürekleri yaktı. Mezara gelen bazı ailelerin de mezar tahtasına ölenlerin fotoğraflarını koyup altına da çok duygusal mesajlar yazdıkları görüldü.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Deprem sonrası çok acı manzara: Mezarlardaki veda yazıları ağlattı!

Asrın felaketinde Adana'da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenler kentteki mezarlıklarda son yolculuklarına uğurlandı.

Deprem sonrası çok acı manzara: Mezarlardaki veda yazıları ağlattı!

Çukurova ilçesindeki Kabasakal mezarlığında depremde hayatlarını kaybedenler için özel alan oluşturuldu.

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Deprem sonrası çok acı manzara: Mezarlardaki veda yazıları ağlattı!

Çukurova ilçesindeki Kabasakal mezarlığında depremde hayatlarını kaybedenler için özel alan oluşturuldu.

Deprem sonrası çok acı manzara: Mezarlardaki veda yazıları ağlattı!

Yaşamını kaybedenlerinin mezarlarının başına sünnetliği, yazması, beresi, fotoğrafı ve sevdiği takımın formaları konulurken, bazılarına ise çok sevdiği oyuncakları, çikolata ve şekerleri bırakıldı.

Deprem sonrası çok acı manzara: Mezarlardaki veda yazıları ağlattı!

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Aileler sevdiklerinin mezarlarının başındaki tahtaya veda yazıları da yazdı.

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