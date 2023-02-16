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Haberler Yaşam Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:46

Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu süreçte depremzedeler farklı illere göç etmeye başladı. Ankara, en çok göç alan il oldu. Bu durum fırsatçıları harekete geçirdi ve kentte kira fiyatları yaklaşık iki katına çıktı. Ev kiralarındaki artışa tepki gösteren depremzedeler, Ankara Emlakçılar Odası'na yaptıkları başvurda, ev sahiplerinin fahiş ücret talep ettiğini söyledi. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, ev kiralarına fahiş zamla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DHA
Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde evi yıkılan ya da hasar alan depremzedeler, farklı illere göç etmeye başladı. Ankara, deprem bölgesinden en fazla göç alan kentlerden oldu. Ancak depremzedelerin kente gelmesiyle birlikte ev kiralarında fahiş artış, tepki çekti. Kiralık ilanı verilen evler için istenen ücretin, aynı bölgedeki emsal evlerin iki katı olduğunu belirten depremzedeler, duruma isyan ederek Ankara Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu.

Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?

"KİRA FİYATLARINI İKİ KATINA ÇIKARMIŞLAR'

Gaziantep'te 4 çocuğu ile yaşadığı 3'üncü kattaki evinde depreme yakalanan ve evi ağır hasar görünce Ankara'ya gelen Hüseyin Orhan (53), "Depremden sonra oğlumla Ankara'ya geldim. Kızım ve annesini de başka akrabalarımın yanına yolladım. Ankara'da da barınacak bir ev arayışı içerisindeyiz.

FOTOĞRAF: ANKARA EMLAKCILAR ODASI BAŞKANI HAKAN AKÇAM

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Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?

"DEVLET BÖYLE İNSANLARA NE YAPSIN?"

Devletimiz sağ olsun bizi misafirhanelerde ağırlıyor; ama uzun soluklu kalabileceğimiz bir yer olması gerekiyor. Ankara'nın birçok noktasında kiralık evlere baktık. Depremden birkaç gün önce normal seyrinde izleyen ev fiyatlarını 'fırsatçı' dediğimiz insanlar astronomik olarak iki katına çıkartmış.

Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?

Devlet böyle insanlara ne yapsın? Vicdan kendinde olması lazım. Empati kuracaksın sen de aynı durumu yaşayabilirdin. Biz bir yere gittik; daha önce 6 bin lira olan ev şimdi 11 bin lira. Böyle bir dünya yok. Biz 5 tane eve gittik, hepsinde de bu şekilde bir hareket gördük" dedi.

Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?

"FIRSATÇI EV SAHİPLERİNE CEZA YAZILSIN"

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam da depremin ilk gününden beri depremzedeleri kiralık konutlara yerleştirmede zorluklar yaşadıklarını söyledi. Ankara'ya deprem bölgesinden 27 bine yakın vatandaş geldiğini belirten Akçam, "Biz Ankara Emlakçılar Odası olarak 500'e yakın aileyi ücretsiz şekilde konutlarına yerleştirdik. Böyle bir günde inanın mal sahipleri bu noktada paradan öte biraz manevi duygularını ortaya koymalı.

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