Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu süreçte depremzedeler farklı illere göç etmeye başladı. Ankara, en çok göç alan il oldu. Bu durum fırsatçıları harekete geçirdi ve kentte kira fiyatları yaklaşık iki katına çıktı. Ev kiralarındaki artışa tepki gösteren depremzedeler, Ankara Emlakçılar Odası'na yaptıkları başvurda, ev sahiplerinin fahiş ücret talep ettiğini söyledi. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, ev kiralarına fahiş zamla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.