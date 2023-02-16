Deprem sonrası pes dedirten fırsatçılık! Fahiş kiralar isyan ettirdi: Devlet böyle insanlara ne yapsın?

Devlet böyle insanlara ne yapsın? Vicdan kendinde olması lazım. Empati kuracaksın sen de aynı durumu yaşayabilirdin. Biz bir yere gittik; daha önce 6 bin lira olan ev şimdi 11 bin lira. Böyle bir dünya yok. Biz 5 tane eve gittik, hepsinde de bu şekilde bir hareket gördük" dedi.

