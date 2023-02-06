Haberler Yaşam Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı e-Devlet 2023: Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 il deprem toplanma alanları nerede, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:08

Deprem toplanma alanları sabaha karşı Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. 7,4 şiddetindeki deprem, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi çevre illerde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Bu tür anlarda sarsıntı bitiminde en yakın toplanma alanına gitmek hayati önem taşıyor. Bu nedenle "Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerelerde var, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Yaşanan afetlerde güvenli bölge olarak kabul edilen bu yerler il, ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteriyor ve e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.