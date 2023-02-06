Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı e-Devlet 2023: Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 il deprem toplanma alanları nerede, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:08

Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı e-Devlet 2023: Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 il deprem toplanma alanları nerede, nasıl öğrenilir?

Deprem toplanma alanları sabaha karşı Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. 7,4 şiddetindeki deprem, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi çevre illerde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Bu tür anlarda sarsıntı bitiminde en yakın toplanma alanına gitmek hayati önem taşıyor. Bu nedenle "Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerelerde var, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Yaşanan afetlerde güvenli bölge olarak kabul edilen bu yerler il, ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteriyor ve e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı e-Devlet 2023: Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 il deprem toplanma alanları nerede, nasıl öğrenilir?

6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Gölyaka ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman dahil birçok ilde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Bu noktada ise "Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sorgulama sistemi, e devlet içerisinde yer alıyor. İşte e-Devlet ile Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sorgulama ekranı ve detaylar.

Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı e-Devlet 2023: Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 il deprem toplanma alanları nerede, nasıl öğrenilir?

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİDETTLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla bölgede;

6'nın üzerinde 3

5'in üzerinde 14

4'ün üzerinde 34

olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı e-Devlet 2023: Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 il deprem toplanma alanları nerede, nasıl öğrenilir?

AFAD, şiddetli deprem sonrası tüm vatandaşları uyardı:

''Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!

Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.

Yolları, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakın.''

Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı e-Devlet 2023: Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 il deprem toplanma alanları nerede, nasıl öğrenilir?

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

Her şehir, bölge, cadde ve sokak için birden fazla olacak şekilde belirlenen toplanma alanları özellikle büyükşehirler için oldukça önemli.

Okul bahçesi, parklar ve yeşillik alanların tercih edildiği alanlar il il sorgulanabiliyor. İşte deprem toplanma alanları

Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı e-Devlet 2023: Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve 81 il deprem toplanma alanları nerede, nasıl öğrenilir?

DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA

81 ilde ilçe, mahalle ve sokağa göre belirlenen deprem toplanma alanınızı sorgulamak için:

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA