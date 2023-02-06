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Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 20:09
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
20:32
Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!
Kahramanmaraş depremi sonrası peş peşe artçı sarsıntılar bölgede yaşayanları korkuttu. Deprem Uzmanı Mustafa Toker, yıkıcı artçı şokların 6 ay ve 1 yıl süre daha devam edebileceğini kaydetti. Toker, "Doğrultu atımlı faylar, en tehlikeli ve yüksek risk içeren faylardır. Çünkü doğrultu atımlı faylar, bu şekilde çalıştıkları için oluşan deformasyon dalgalarını çok rahat aktarabilirler. Diğer deprem mekanizmalarına nazaran çok daha ileri seviyelere aktarabiliyorlar" dedi.