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Haberler Yaşam Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 20:32

Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!

Kahramanmaraş depremi sonrası peş peşe artçı sarsıntılar bölgede yaşayanları korkuttu. Deprem Uzmanı Mustafa Toker, yıkıcı artçı şokların 6 ay ve 1 yıl süre daha devam edebileceğini kaydetti. Toker, "Doğrultu atımlı faylar, en tehlikeli ve yüksek risk içeren faylardır. Çünkü doğrultu atımlı faylar, bu şekilde çalıştıkları için oluşan deformasyon dalgalarını çok rahat aktarabilirler. Diğer deprem mekanizmalarına nazaran çok daha ileri seviyelere aktarabiliyorlar" dedi.

İHA
Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Kahramanmaraş üçlü eklem sisteminde 3 kıtanın bir araya geldiğini belirtti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre 7.7 büyüklüğündeki depremin 'sismojenik zon' olarak tanımlanan 10-15 kilometre arasında bir derinlikte meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Toker, "Henüz derinlik düzeltmeleri yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!

Toker, "Fakat bu deprem 10 kilometre civarlarında bir odak derinliğine sahiptir. Deprem, çok büyük bir deprem ve bölgedeki 10 ilde hissedildi. İvme değeri çok yükseklerde olduğu için hemen hemen bütün illerimiz bu depremi hissetmiş oldu. Dolayısıyla zayıf binalar, yüksek katlı ve çürük zemine yapılmış eski model binaların hemen hemen hepsi zarar gördü. Bu nedenle vatandaşlarımızın orada güvenlik amacıyla hiçbir binaya girmemelerini söylemek durumundayız" dedi.

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Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!

"EN TEHLİKELİ VE YÜKSEK RİSK İÇEREN FAYLARDIR"

Meydana gelen depremin sol yanal bir fay olarak oluştuğunu dile getiren Toker, "Deprem çok uzun süreli bir şekilde birikmiş gerilimlerin bir sonucu olarak meydana geldi. Bölgenin geçmiş tarihine baktığımızda 1500'lü yıllardan günümüze kadar 6 ve üzerinde büyük depremler ürettiğini görüyoruz."

Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!

"Tarihsel olarak Kahramanmaraş üçlü eklem sisteminin civarında ve Doğu Anadolu fay hattının güneybatı ucu, Ölü Deniz fayının ise Kuzeydoğu ucunda bu birleşim noktasında çok büyük depremlere rastlıyoruz. Bu kayıtlarda var. Günümüzde olan deprem ise sol yanal dediğimiz, doğrultu atımlı fayın bir sonucu olarak meydana geldi. Doğrultu atımlı faylar, en tehlikeli ve yüksek risk içeren faylardır. Çünkü doğrultu atımlı faylar, bu şekilde çalıştıkları için oluşan deformasyon dalgalarını çok rahat aktarabilirler. Diğer deprem mekanizmalarına nazaran çok daha ileri seviyelere aktarabiliyorlar" diye konuştu.

Deprem uzmanı uyardı: Yıkıcı artçı şoklar üretiyor! 6 ay - 1 yıl sürebilir!

"ÇOK YIKICI ARTÇI ŞOKLAR ÜRETEBİLİYOR"

Doğrultu atımlı fayların artçı şok değerlerinin çok daha yüksek olabileceğinin altını çizen Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fayların ürettiği depremlerin sonucu olarak 5 ve üzeri büyüklüğündeki artçı şokları yıkıcı olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olması ve evlerine girmemeleri gerekiyor ki bu artçı şoklar en az 6 ay sürecektir ve hatta bir yıl da sürebilir."

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