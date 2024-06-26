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Deprem uzmanından çarpıcı açıklamalar: En az 6 şiddetinde olacak, yıkıcı etki yaratacak…
Giriş Tarihi: 26.06.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
16:02
Deprem uzmanından çarpıcı açıklamalar: En az 6 şiddetinde olacak, yıkıcı etki yaratacak…
Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, 4.8 büyüklüğündeki sarsıntın ardından bölgede en az 30 artçının daha meydana geldiğini belirtti. Özkaymak, depremin, 1919 Soma depreminde oluşan kabuksal yırtılmanın devamı niteliğinde olduğunu sözlerine ekledi ve bu bölgede 6'nin üzerinde deprem riskinin yüksek olduğunu açıkladı. İşte deprem uzmanının açıklamaları;