SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Naci Görür yaptığı açıklamada; İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.