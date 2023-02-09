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SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
11:52
SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili kritik uyarılarda bulundu. Görür; "Bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun, Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir ki önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde bu faylarda çok büyük bir deprem olmayacak" dedi.