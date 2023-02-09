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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:52

SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili kritik uyarılarda bulundu. Görür; "Bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun, Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir ki önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde bu faylarda çok büyük bir deprem olmayacak" dedi.

DHA
SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile ilgili değerlendirmede bulundu.

SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Naci Görür yaptığı açıklamada; İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

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SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

"İKİNCİ DEPREM 'TETİKLENME' İLE OLDU, ÇOK ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM"
Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili olarak 3 gün önce uyarı yaptığını vurgulayarak, "Elazığ depremi olduğu zaman sizlere beyanat verdim. Elazığ depremi Doğu Anadolu fayı üzerinde oldu, o fay uyandı.

SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Daha önce deprem üretmiyordu. Ben, '21. asırda biryeri deprem üreterek enerjisini boşaltacak' dedim. Doğu Anadolu fayı Elazığ yöresini kırdıktan sonra, Maraş, Çelikhan, Erkenek ve Hatay bölgesi tehdit haline geldi, 'Bundan sonra ben büyük depremlerin bu yörelerde olacağını düşünüyorum' dedim.

SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Şimdi bir bölge uzun zaman deprem üretmediği zaman o fay hattını çok büyük ölçüde stres biriktiğini düşünüyoruz. Halkın anlayacağı şekilde söyleyelim, enerji biriktirdiğini düşünüyoruz.

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