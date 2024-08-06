Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
11:31
Deprem uzmanından o bölgeler için kritik uyarı: Kırılırsa 6,7 şiddetinde deprem olabilir!
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bilim insanlarıyla inceleme yaptı. Sözbilir'in gündeminde, Kahramanmaraş merkezinde yer alan Narlı Fayı vardı. Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında bulunan Narlı Fayı'nın kırılmadığını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, uyardı: 7 şiddetinde deprem olabilir!