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Haberler Yaşam Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 13:05

Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?

11 ili etkileyen ve 'asrın felaketi' denilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. AFAD'ın hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda özellikle mega kent İstanbul'da acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy o bölgelere işaret edip tek tek uyardı! Hangi ilçeler daha riskli?

Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?

İstanbul'da deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD'ın hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda çeşitli ilçelerde 100'den fazla semtte acil dönüşüm yapılması gerekiyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuya ilişkin katıldığı özel bir televizyon kanadında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.İstanbul'da hangi bölgeler daha riskli? Ersoy tek tek o bölgeleri işaret etti...

Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?

ANADOLU YAKASI SAĞLAM ZEMİNE SAHİP

"Anadolu Yakası genel olarak sağlam bir zemine bir sahip" diyen Ersoy, "İçerisinde farklı alanlar var." diye ekledi.

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Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?

Avrupa Yakası için ise, "Haliç'ten itibaren kuzeye doğru olan ilçeler daha sağlam; Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Eyüp, en batıda da Başakşehir ve Arnavutköy'ün bazı kısımları daha sağlam Avrupa Yakası'nın güney ilçelerine göre..." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?

Güney ilçelere olarak "Fatih, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar, Güngören. " diyen Ersoy, "Buralar daha riskli ilçeler." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?

"Maltepe sahillerinde bir sürü dolgu alan var, Kadıköy yakasında dereler var. Dere yataklarının olduğu bölgeler en hassas yerler." şeklinde açıklamalarda bulunan Ersoy, zemine dikkat çekti.

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