Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?

Avrupa Yakası için ise, "Haliç'ten itibaren kuzeye doğru olan ilçeler daha sağlam; Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Eyüp, en batıda da Başakşehir ve Arnavutköy'ün bazı kısımları daha sağlam Avrupa Yakası'nın güney ilçelerine göre..." ifadelerini kullandı.