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Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:03
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
13:05
Deprem uzmanından olası İstanbul depremi uyarısı: O bölgeleri tek tek işaret etti! Hangi ilçeler daha riskli?
11 ili etkileyen ve 'asrın felaketi' denilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. AFAD'ın hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda özellikle mega kent İstanbul'da acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy o bölgelere işaret edip tek tek uyardı! Hangi ilçeler daha riskli?