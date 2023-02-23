HATAY DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 16,74 kilometre olarak belirlenen sarsıntı, çevre illerden ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde de hissedildi.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.