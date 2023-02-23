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Haberler Yaşam DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:08

DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yaşanan artçı deprem, bölgede büyük tahribat yaratırken, vatandaşlar "depremde kaç kişi öldü, depremde kaç bina yıkıldı?" sorularına yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi can kaybı sayısını en son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklarken, AFAD merkezli arama kurtarma çalışmaları iki ilde devam ediyor. AFAD açıklaması ile deprem can kaybı sayısı her gün vatandaşlara bildiriliyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, yararlı sayısı kaç? İşte deprem vefat sayısı 23 Şubat 2023

DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, son durum ne araştırmaları yapılıyor. Yaşanan depremler Suriye ve Türkiye'yi ciddi şekilde etkilerken, AFAD arama kurtarma çalışmalarını iki ilde devam ettiriyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde kaç bina yıkıldı? İşte deprem can kaybı sayısı son durum 23 Şubat 2023

DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

HATAY DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 16,74 kilometre olarak belirlenen sarsıntı, çevre illerden ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde de hissedildi.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

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DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 294 kişinin yaralandığını bildirdi. Sezer, 21 Şubat 2023 Salı günü saat 10.30'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

''Hatay ilimizin Defne ilçesinde meydana gelen depremde altı vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 294 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgede arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.''

DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi.

Felaketin üstünden iki hafta geçerken arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor.

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