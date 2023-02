Haberler Yaşam DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:08

DEPREM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI SON DURUM 23 ŞUBAT 2023: Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yaşanan artçı deprem, bölgede büyük tahribat yaratırken, vatandaşlar "depremde kaç kişi öldü, depremde kaç bina yıkıldı?" sorularına yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi can kaybı sayısını en son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklarken, AFAD merkezli arama kurtarma çalışmaları iki ilde devam ediyor. AFAD açıklaması ile deprem can kaybı sayısı her gün vatandaşlara bildiriliyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, yararlı sayısı kaç? İşte deprem vefat sayısı 23 Şubat 2023