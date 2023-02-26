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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD deprem vefat sayısı açıklaması ile 26 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:02

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD deprem vefat sayısı açıklaması ile 26 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yıkım meydana geldi. Deprem vefat sayısı yaşanan felaketin ilk gününden itibaren sorgulanırken yaklaşık iki hafta sonra yaşanan Hatay depremi bilançoyu etkiledi. Deprem son dakika haberleri ile arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri takip edilirken deprem ölüm sayısı en çok araştırılanlar arasında. AFAD tarafından açıklanan deprem can kaybı enkaz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte netleşecek. Peki, Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? İşte, 26 Şubat deprem vefat sayısı...

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD deprem vefat sayısı açıklaması ile 26 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu?

Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı soruları yüzyılın felaketinin yaşandığı günden bu yana yanıt arıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde ayrı ayrı deprem vefat sayısı sorgulanıyor. AFAD tarafından açıklanan son verilere göre yaşanan deprem felaketinde 40 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı 26 Şubat verileri ile araştırılıyor. İşte, son dakika deprem can kaybı

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD deprem vefat sayısı açıklaması ile 26 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD deprem vefat sayısı açıklaması ile 26 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarında sona yaklaşılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD deprem vefat sayısı açıklaması ile 26 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu?

DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD deprem vefat sayısı açıklaması ile 26 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu?

DEPREM BÖLGESİNDEN TAHLİYE!

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 11.424 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.

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