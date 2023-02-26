DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD deprem vefat sayısı açıklaması ile 26 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yıkım meydana geldi. Deprem vefat sayısı yaşanan felaketin ilk gününden itibaren sorgulanırken yaklaşık iki hafta sonra yaşanan Hatay depremi bilançoyu etkiledi. Deprem son dakika haberleri ile arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri takip edilirken deprem ölüm sayısı en çok araştırılanlar arasında. AFAD tarafından açıklanan deprem can kaybı enkaz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte netleşecek. Peki, Hatay ve Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? İşte, 26 Şubat deprem vefat sayısı...