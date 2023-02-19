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Haberler Yaşam Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 19 Şubat güncel Kahramanmaraş deprem yaralı ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi vefat etti ve kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 19.02.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 09:45

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 19 Şubat güncel Kahramanmaraş deprem yaralı ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi vefat etti ve kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin bilançosu günden güne artmış, asrın felaketinde vefat sayıları on binleri aşmıştı. Tüm ülkeyi yasa boğan felaketin ardından, deprem vefat sayısı ile ilgili olarak, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı soruları yanıt arıyor. Enkaz çalışmaları devam ederken güncellenen deprem ölü sayısı listesi vatandaşların bilgisine sunuluyor. Peki, 19 Şubat Kahramanmaraş deprem yaralı, kurtulan ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi öldü ve kaç bina yıkıldı? Güncel deprem vefat sayısı listesi haberimizde.

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 19 Şubat güncel Kahramanmaraş deprem yaralı ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi vefat etti ve kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Tüm ülkeyi derinden sarsan, milyonları etkileyen bu felaketin ardından, Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncel olarak vatandaşlara aktarılıyor. Depremde yaralı kurtulanlar da deprem ölü sayısı ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Peki, 19 Şubat Kahramanmaraş deprem yaralı, kurtulan ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi öldü ve kaç bina yıkıldı? Güncel deprem vefat sayısı ve yaralı sayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 19 Şubat güncel Kahramanmaraş deprem yaralı ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi vefat etti ve kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Son olarak 18 Şubat'ta İçişleri Bakanı Soylu "(Kahramanmaraş merkezli depremlerde) Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik" şeklinde açıklama yapmıştı.

19 Şubat 2023'te açıklanan son veriler şu şekilde;

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişi hayatını kaybetti.

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Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 19 Şubat güncel Kahramanmaraş deprem yaralı ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi vefat etti ve kaç bina yıkıldı?

80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 19 Şubat güncel Kahramanmaraş deprem yaralı ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi vefat etti ve kaç bina yıkıldı?

DEPREMLER BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi.

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 19 Şubat güncel Kahramanmaraş deprem yaralı ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi vefat etti ve kaç bina yıkıldı?

AFETZEDELERE BARINMA YARDIMI!

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.

Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak.

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