Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 19 Şubat güncel Kahramanmaraş deprem yaralı ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi vefat etti ve kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin bilançosu günden güne artmış, asrın felaketinde vefat sayıları on binleri aşmıştı. Tüm ülkeyi yasa boğan felaketin ardından, deprem vefat sayısı ile ilgili olarak, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı soruları yanıt arıyor. Enkaz çalışmaları devam ederken güncellenen deprem ölü sayısı listesi vatandaşların bilgisine sunuluyor. Peki, 19 Şubat Kahramanmaraş deprem yaralı, kurtulan ve ölü sayıları açıklandı mı, kaç kişi öldü ve kaç bina yıkıldı? Güncel deprem vefat sayısı listesi haberimizde.