‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak adlandırılan çifte deprem felaketinin ardından deprem vergileri yine gündeme oturdu. 1999'daki Marmara depreminin ardından çıkarılan yasayla hayatımıza giren kamuoyunda deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'nden (ÖİV) toplanan paraların nereye gittiği merak ediliyor. İşte yanıtı...