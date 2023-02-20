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‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
12:45
‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için "deprem vergisi" diye bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 2000-2022 döneminde yaklaşık 88 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Muhalefet liderlerinin başını çektiği ve sosyal medyada bir kesimin her deprem afeti sonrası üzerinde tepindiği 'deprem vergileri nerede?' manipülasyonuna karşı, işte deprem vergilerinin kalem kalem harcandığı yerler…