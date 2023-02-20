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Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:45

Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...

1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için "deprem vergisi" diye bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 2000-2022 döneminde yaklaşık 88 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Muhalefet liderlerinin başını çektiği ve sosyal medyada bir kesimin her deprem afeti sonrası üzerinde tepindiği 'deprem vergileri nerede?' manipülasyonuna karşı, işte deprem vergilerinin kalem kalem harcandığı yerler…

‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak adlandırılan çifte deprem felaketinin ardından deprem vergileri yine gündeme oturdu. 1999'daki Marmara depreminin ardından çıkarılan yasayla hayatımıza giren kamuoyunda deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'nden (ÖİV) toplanan paraların nereye gittiği merak ediliyor. İşte yanıtı...

‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
  • 1999 MARMARA DEPREMİ:
  • Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar:
  • 103 MİLYAR TL
  • Afete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı:
  • 43 BİN 603
  • Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası:
  • 1.380
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‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
  • 2003 BİNGÖL DEPREMİ:
  • Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar:
  • 9 BİN 189
  • İş yeri sayısı:
  • 136
  • Ahır sayısı:
  • 573
  • Yapılan yatırım miktarı:
  • 4.2 MİLYAR LİRA
‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
  • 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ:
  • Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 1050
  • İş yeri sayısı: 14
  • Yapılan yatırım miktarı: 5 MİLYAR LİRA
‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
  • 2011 VAN DEPREMİ:
  • TOKİ afet konutları: 25 bin 742
  • Evini Yapana Yardım(EEY) sistemiyle inşa edilen konutlar: 8 bin 60
  • Onarım ve güçlendirmesi yapılan orta hasarlı konutlar: 1817
  • Ahır Sayısı: 2 bin 914
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